Çay içme alışkanlığı yaşlı kadınlarda kemik sağlığını güçlendirebilir

Yaşlı kadınlarda osteoporoz, 50 yaş üstü nüfus için ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her üç kadından birinin bu hastalıkla karşı karşıya geleceği tahmin edilmektedir. Osteoporoz, vücudun eski kemiği yeterli hızda yenisiyle değiştiremediği durumlarda ortaya çıkar ve kemiklerin kırılgan hale gelmesine neden olur. Bu durum, kırılmaların daha kolay meydana gelmesine ve iyileşme sürecinin uzamasına yol açmaktadır. Menopoz sonrası dönemde östrojen seviyelerinin düşmesi, yaşlı kadınları bu hastalık açısından özellikle riskli bir konuma getirmektedir. Yumurtalıkların cerrahi yolla çıkarılması da benzer şekilde kemik sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Çay tüketimi kemik yoğunluğunu artırıyor

Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanları, osteoporoz konusunda kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaya 65 yaş ve üstü yaklaşık 9.700 Amerikalı kadın katılmıştır. Araştırma ekibi, katılımcıların çay ve kahve içme alışkanlıklarını 10 yıllık bir süre boyunca dört ayrı anket aracılığıyla takip etmiştir. Aynı dönemde, kadınların kemik mineral yoğunluğü (BMD) ölçümleri de alınmıştır. Bu ölçümler, kalça bölgesinde ve femurun kalçaya bağlantı noktasında yapılmış, kemiklerin mineral içeriğini belirlemek için çift X-ışını teknolojisi kullanılmıştır.

Araştırmanın bulguları, düzenli olarak çay içen kadınların, çay tüketmeyen kadınlara kıyasla daha yüksek kalça kemik mineral yoğunluğuna sahip olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı ve önemli nitelikte bulunmuştur. Çaydaki kateşin adı verilen bileşiklerin, kemikleri oluşturmaktan sorumlu hücrelere destek sağlayabileceği düşünülmektedir. Özellikle obez kadınlarda çay tüketiminin kemik sağlığı üzerinde daha belirgin ve faydalı bir etki gösterdiği tespit edilmiştir.

Kahve tüketiminin karışık sonuçları

Kahve alışkanlıklarının kemik sağlığı üzerindeki etkileri, çay kadar net ve olumlu olmamıştır. Araştırma sonuçlarına göre, günde beş fincandan fazla kahve içen kadınların daha düşük kemik mineral yoğunluğuna sahip olma ihtimali daha yüksektir. Bu bulgu, kafeinin kalsiyum emilimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu öne süren önceki çalışmaları desteklemektedir. Kafeinin vücutta kalsiyum kaybını hızlandırdığı ve kemik yapısını zayıflattığı bilinmektedir.

Araştırmada dikkat çekici bir başka bulgu ise, herhangi bir miktarda kahve tüketiminin, yaşamları boyunca yüksek miktarda alkol içen kadınlarda femur kemik mineral yoğunluğunün azalmasıyla ilişkili olduğudur. Bu durum, farklı maddelerin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin bir araya geldiğinde daha da güçlenebileceğini göstermektedir. Alkol ve kahvenin birlikte tüketilmesi, kemik yapısını daha da zayıflatabilir ve osteoporoz riskini artırabilir.

Çalışmaya katılan kadınların çoğunluğunun beyaz ırktan olması, bulguların daha geniş ve çeşitli popülasyonlara doğrudan uygulanabilirliğini sınırlamaktadır. Farklı etnik gruplar, genetik yapıları ve yaşam tarzları nedeniyle benzer sonuçlar göstermeyebilir. Bu nedenle, araştırmanın sonuçlarını genelleştirmeden önce, daha çeşitli popülasyonlarla ek çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Uzmanlar ılımlı tüketimi tavsiye ediyor

Flinders Üniversitesi'nden epidemiyolog Enwu Liu, araştırmanın sonuçlarının yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Liu'ya göre, bu bulgular insanları kahveden tamamen vazgeçmeye veya aşırı miktarda çay tüketmeye teşvik etmemektedir. Aksine, ılımlı çay tüketiminin kemik sağlığını desteklemenin basit ve etkili bir yolu olabileceğini göstermektedir. Çok yüksek kahve alımının, özellikle alkol tüketen kadınlar için ideal olmayabileceği sonucuna varılmıştır.

Kemik sağlığının temel taşları olarak kalsiyum ve D vitamini önemini korumasına rağmen, tüketilen içeceklerin de bu denkleme dahil olduğu anlaşılmıştır. Yaşlı kadınlar için, günlük bir fincan çayın tadını çıkarmak, sadece rahatlatıcı bir ritüelden öte, daha güçlü ve sağlıklı kemiklere doğru atılan küçük ama anlamlı bir adım olabilir. Bu bulgular, beslenme ve yaşam tarzı seçimlerinin uzun vadeli sağlık sonuçlarında ne kadar önemli rol oynadığını göstermektedir.