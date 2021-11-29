Çekya'da Kovid 19'un Omicron varyantı tespit edildi

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 22:18 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 22:19

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika ve Namibya'yı ziyaret eden ve cumartesi günü Çekya'ya dönen genç bir kadında Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan, aşının zorunlu hale getirilmesi tartışmalarının devam ettiği Çekya'da, İçişleri Bakanı Jan Hamacek, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Hamacek, ''Aşının, sağlıkçılar, sosyal alanda hizmet sağlayanlar, ambulans çalışanları, gardiyanlar, askerler ve 60 yaş üzeri kişilere zorunlu kılınmasında hemfikiriz.'' dedi.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 9 bin 292 yeni vakayla toplam vaka sayısı 2 milyon 132 bin 380'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 51 artarak 32 bin 929'a ulaştı.