Cildinizi kışa hazırlayın
Uzmanlar yazın sıcağı ve sonbaharın ani ısı değişikliklerinden yıpranan cildi kışa hazırlamanın aynı zamanda yaşlanma etkilerinden de koruyacağı uyarısında bulundu.
Cildi tazelemek için en etkili yöntemlerden birinin mezoterapi olduğunu belirten estetik uzmanı Dr. Özcan Şenmevsim “Bu uygulama bir yandan cilt için gerekli canlandırmayı sağlarken diğer yandan nemlenmeyi sağlar. Mezoterapiler yaşlanma etkilerini ortadan kaldırır. Somon DNA, H100 gençlik aşısı, AquaShine gibi nem veren cilt altı dokuya ince iğnelerle girilerek enjekte edilip cildin tam içinden nemlenme sağlanır, ayrıca kolajen doku yapımı uyarılır” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.