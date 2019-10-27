Cildinizi kışa hazırlayın

Cildi tazelemek için en etkili yöntemlerden birinin mezoterapi olduğunu belirten estetik uzmanı Dr. Özcan Şenmevsim “Bu uygulama bir yandan cilt için gerekli canlandırmayı sağlarken diğer yandan nemlenmeyi sağlar. Mezoterapiler yaşlanma etkilerini ortadan kaldırır. Somon DNA, H100 gençlik aşısı, AquaShine gibi nem veren cilt altı dokuya ince iğnelerle girilerek enjekte edilip cildin tam içinden nemlenme sağlanır, ayrıca kolajen doku yapımı uyarılır” dedi.