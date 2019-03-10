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Çinli bilim adamları, kalp atışı ile çalışan 'kalp pili' tasarladı

Çinli bilim insanları, kalp atışının doğal enerjisiyle doğrudan çalışan kalp pili için entegre bir strateji tasarladılar.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kalp atışlarını düzenleyen ve halk arasında kalp pili olarak anılan cihazların kendileri de pille çalışıyor ve yenilenmesi için hastanın defalarca ameliyat olması gerekiyor. Bu eksikliği gidermek amacıyla Shanghai Jiaotong Üniversitesi'nden bilim adamları, herhangi bir harici enerji deposu kullanmadan çalışan kalp pili tasarladılar.
 
Domuzlarda başarıyla test edilen jeneratör, kalp pili için yeterli elektrik gücü üretebilen elastik bir iskelet ve iki adet piezoelektrik kompozit içeriyor.
 
Araştırma ekibi,bu tasarımın kendi kendine çalışan bir kalp pilinin üretilmesi ve implante edilebilir tıbbi cihazların güç sorununun piezoelektrik teknolojisi ile çözülmesi yönünde önemli bir adım olduğunu söylüyor.

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