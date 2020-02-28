İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2445
  • EURO
    6,8552
  • ALTIN
    325.933
  • BIST100
    105280
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti
Sağlık

Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti

Çinli uzmanlar, Kovid-19 bulaşan bir hastanın gözyaşında ve konjunktival salgısında yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı.

AA28 Şubat 2020 Cuma16:36 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:36

Şinhua'nın haberine göre, Cıciang Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bir ekip, 26 Ocak-9 Şubat tarihlerinde enfekte olan 30 hastadan alınan örnekler üzerinde bir çalışma yürüttü.

Çalışmada, bir hastadan alınan 2 gözyaşı ve konjunktival salgı örneğine yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı gözlendi.

Diğer hastalardan alınan 58 örnekte negatif sonuçların alındığı belirtilirken başhekim yardımcısı Dr. Şın Ye, hastanın konjunktivitinin gözlerde olumsuz bir durum yaratmadan iyileştiğini kaydetti.

Şın, öte yandan çalışmanın, yeni tip koronavirüsün gözler aracılığıyla bulaşma riskini ve solunum yolunun, virüsün yayılmasının tek yolu olmayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Doktor Şın ayrıca sağlık personeline hastaları muayene ederken maskenin yanı sıra gözlük takmaları tavsiyesinde bulundu.

Düzensiz göçmenler sınırı yüzerek geçti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi
Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.