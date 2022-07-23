Çocuklar için sıcak çarpması uyarısı

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Durmaz, yaz döneminde çocuklarda sıklıkla görülen hastalıklara değindi. Yaz aylarında çocuklarda ishalin sıklıkla görüldüğünü belirten Durmaz, "Yaz döneminde çocuklarda en sık görülen hastalıklar ishallerdir. Yaz ishalleri özellikle sıcakların artmasıyla birlikte bakteriler, virüsler ve parazitler ortamda daha çok bulunur .Bu yüzden yazın ishaller daha çok görülür. Bu ishal çocuklara hijyenik olmayan sıvı ve yiyeceklerin gelmesi ile bulaşır. Yazın yine sıcakların artmasıyla birlikte sebze ve meyvelerin bozulma oranı daha yüksektir. O yüzden taze olmayan sebze ve meyvelerin yenmesiyle birlikte mide-bağırsak enfeksiyonları görülür. Özellikle bu gastroenteritlerde sulu dışlama görülür ve karın ağrısı eşlik eder. En önemlisi de hastalar her yediğini kusma ile çıkarmaktadır. Bu durumlarda özellikle bizim kırmızı çizgimiz çocuğun ağızdan beslenebilmesidir. Eğer çocuk ağızdan beslenemiyorsa ve her yediğini çıkarır tarzda kusması oluyorsa mutlaka damardan sıvı alması gerekir. Gerekirse servise yatarak, tedavi görmesi gerekir" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN 11.00 İLE 15.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKMAMALARINI TAVSİYE EDİYORUM'

Yaz aylarında sıcak çarpmalarına dikkat edilmesi gerektiğine değinen Dr. Durmaz, "Yazın sıcak çarpmaları da çok sık görülebilir. Çocukların özellikle saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Bu sıcaklarda uzun zaman güneş altında kalındığı zaman çocuklarda aşırı terlemeye bağlı olarak sıvı kaybı ortaya çıkıyor. Sıvı kaybına bağlı olarak çocuklarda şuur bulanıklığı, kasılmalar ve kramplar ortaya çıkabilir. Bu 40 dereceye varan ateşlenme ile sonuçlanabilir. Böyle durumlarda çocuklar serin bir yere alınmalı ve ağızdan sıvı takviyesi yapılmalıdır. Çocuk ağızdan sıvı alamıyorsa ve buna kusma eşlik ediyorsa damardan sıvı tedavisi şarttır" ifadelerini kullandı.

Son dönemde çocuklarda döküntü hastalığının da görüldüğünü söyleyen Durmaz, "Bu hastalık yaz aylarında özellikle tatil yörelerinde havuza girenlerde daha sık görülmektedir. Tabi hijyenik olmayan havuzlardan bahsediyorum. Çocukların el, ayak ve ağız çevresinde döküntüler ortaya çıkar. Buna mutlaka ateş eşlik eder. Ağız çevresinde çok belirgin yaralar da ortaya çıkar. Al, ayak, ağız hastalığı temas yoluyla ya da damlacık yoluyla bulaşabilir. Tedavisi semptomatik bir tedavidir ve spesifik bir tedavisi yoktur. Semptomlara yönelik tedavi yapılır. Bu zaten 5 yaş altındaki çocuklarda çok sık görülür. Çocuk yüksek ateşlenme ile başvurmuşsa mutlaka ateşinin düşürülmesi gerekir. Bu hastalıkta dikkat edilebilecek en önemli nokta şuur bulanıklığı ve ateş eşlik ediyorsa mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

'İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA DİKKAT EDİLMELİDİR'

Yaz aylarında çocuklarını havuzda yüzdüren aileleri uyaran Durmaz, şöyle konuştu: "Yazın havuza giren özellikle kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonu çok sık görülür. İdrar yolu enfeksiyonları hijyenik olmayan havuza giren kız çocuklarında, uzun süre ıslak mayo ile kalan ve sulu yerlerde uzun süre oyun oynayan çocuklarda görülür. Çocuklarda idrarını yaparken yanma, sık idrara gitme, zor idrarını yapma gibi şikayetler olabilir. Burada idrar yolu hastalığına ateşlenmede eşlik ediyorsa bunun mutlaka yatarak tedavi edilmesi gerekir. Damardan ayrıca medikal tedavi de söz konusu olabilir. Çocuklarda ateşlenme ile birlikte idrar yolu enfeksiyonu varsa mutlaka tedavi edilmelidir. Çünkü bu hastalık böbreklerine zarar verebilmektedir."

'KULAK İLTİHABI SIKLIKLA GÖRÜLEBİLİR'

Kulak iltihabına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Durmaz, "Çocuklarda yaz aylarında kulak iltihabı da sıklıkla görülmektedir. Özellikle tatil yörelerinde hijyenik olmayan havuza ve denize girilen yerlerde çocukların kulaklarına su kaçabilmektedir. Bununla birlikte su kaçınca kulaklarında enfeksiyon oluşmakta ve kulak zarlarında iltihaba neden olmaktadır. Kulak ağrısına ateş eşlik edebilir. Bu gibi durumlarda mutlaka doktora başvurup tedavi edilmelidir. Bu gibi durumlarda kulak zarında delinmeye kadar gidebilir. Mutlaka medikal tedavi düzenlenmelidir" dedi. (DHA)