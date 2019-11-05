Çocuklarda çinko bağışıklığı güçlendiriyor

“Örneğin anne baba brokoli, balık yemiyorsa, çocuk da yemeyecektir” diyen Prof. Dr. Acunaş, “Aileler, özellikle sağlıklı beslenme kurallarını benimseyerek model olmalıdır. Çinko, hem büyüme ve gelişmeyi hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Çinko desteği almak mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı direnci artırır. D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu nedenle D vitaminini yeterince almak, yazın güneşten faydalanmak, çocuklarımızı kışa hazırlar” dedi.