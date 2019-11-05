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Çocuklarda çinko bağışıklığı güçlendiriyor

Çocukların, anne ve babalarının beslenme alışkanlığını taklit ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Betül Ayşe Acunaş, ailelerin özellikle sağlıklı beslenme kurallarını benimseyerek çocuklarına rol model olması gerektiğini söyledi.

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“Örneğin anne baba brokoli, balık yemiyorsa, çocuk da yemeyecektir” diyen Prof. Dr. Acunaş, “Aileler, özellikle sağlıklı beslenme kurallarını benimseyerek model olmalıdır. Çinko, hem büyüme ve gelişmeyi hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Çinko desteği almak mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı direnci artırır. D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu nedenle D vitaminini yeterince almak, yazın güneşten faydalanmak, çocuklarımızı kışa hazırlar” dedi.

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