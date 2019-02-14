Çocukluk Çağı Kanser Günü: Nerede yaşam varsa, orada umut vardır

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla “Nerede yaşam varsa, orada umut vardır.” sözüyle başlattığı kampanya ve dijital mecralarda #kanserifarket etiketiyle dolaşıma soktuğu paylaşımlarla herkesi çocuklara umut olmaya çağırıyor.

Türkiye’de yılda ortalama 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konulurken, bu rakam önceki kanserli hücrelerin yeniden ortaya çıkması vakaları da hesaba katıldığında 5 bine kadar ulaşabiliyor. Gelişmiş ülkelerde her 900 erişkinden birinin çocukluk çağı kanseri geçirmiş ve bunu atlatmış olduğu dünyamızda kanser konusunda bilinç ve doktora ulaşımın kolaylaşmasıyla tedavi başarısı da yıllar içerisinde artış göstermeye devam ediyor.

Her yıl oluşan kanserlerin yüzde 2 ila 4’ü 19 yaş altı yaş grubunda gerçekleşen dünyada 1960’lı yıllarda yüzde 20 civarında iyileştirilebilen çocukluk çağı kanserleri, günümüzde yüzde 80 oranında iyileştirilebiliyor.

Günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin erken tanı olgularda sağ kalım oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğu bilinirken, bu tür hastaların erken tanı alabilmeleri, bu konuda eğitimin yaygınlaştırılması ile mümkün olabiliyor.

Söz konusu hastalıklara ilişkin bulgu ve belirtilerin toplum tarafından bilinmesi, hızla tanıya gidilmesi ve bu hastalıkların tam teşekküllü Onkoloji merkezlerinde uzmanlar tarafından tedavilerinin yapılması, hastalıkla mücadelede başarıya ulaşılabilme noktasında büyük bir önem arz ediyor.

Konuyla ilgili konuşan KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, “Çocukluk çağı kanserlerin çoğu ilk 5 yaşta görülür ve hızlı gelişir. Kemik tümörleri gibi bazı kanser türleri ise 10-15 yaşta daha sıklıkla görülmektedir. Sevindirici olan ise kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler ile günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin erken tanı alan olgularda sağ kalım oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğudur.” diye konuştu.

Meyve ve sebzelerde kullanılan tarım ilaçları, içecek suyuna karışan nükleer atıklar ve hormon tipi gübrelerin kanserojen madde içermeleri sebebiyle çocuk kanserinde önemli bir rol oynadıklarını söyleyen Yıldız, “Çocukluk çağı kanserleri, doğumdan ergenliğe kadar olan her yaş grubunda görülen ve tüm dünyada erişkin vakalar kadar önemli bir sorun olacaktır.” dedi.