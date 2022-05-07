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Sağlık

Çocukluk dönemindeki fazla kilolar kanser nedeni olabilir

Obezitenin günümüzün en önemli sağlık problemlerinden birisi olduğunu bildiren uzmanlar, erişkinlerde aşırı kilolu yani obez olmanın bağırsak, böbrek, meme kanseri dahil bir çok kanserle ilişkili olduğunu söyledi.

IHA7 Mayıs 2022 Cumartesi 09:32 - Güncelleme:
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Çocukluk ve erken erişkinlik dönemlerindeki obezitenin kanserle ilişkisi konusunda yeterli bilgi bulunmadığını bildiren Prof. Dr. Coşkun, "Bu konu ile ilgili Jimmy Celind ve arkadaşları birkaç gün önce Cancer Communications dergisinde önemli bir çalışma yayınladılar. Götoburg Üniversitesinde yapılan çalışmada yaklaşık 36 bin erkek taranmış ve aynı bireyin 8 yaş ile 20 yaşlardaki kilo durumları değerlendirilmiş. Sekiz yaşında fazla kilolu olan çocuklarda erişkin dönemde kanser riskinin artmış olduğu gösterilmiş. Yine benzer şekilde 20'li yaşlarda da fazla kilolu olmak ileriki dönemde kanser riskini artırıyor. Fakat çalışmanın en ilginç sonuçlarından birisi 8 yaşında obez olan bir çocuk 20'li yaşlarda normal kilosuna dönmüş olsa dahi yaklaşık yüzde 40'lık artmış kanser riski hala devam ediyor" dedi.

"ERİŞKİN DÖNEMİNDE SAĞLIKLI OLMANIN YOLU İDEAL KİLO KONTROLÜNDEN GEÇMEKTE"

Çocukluk döneminde fazla kilolu olmanın birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Uğur Coşkun, şu bilgileri verdi:

"Yetişkin dönemde kanser riskine neden olduğunun gösterilmesi son derece önemli. Daha da önemlisi ergenlik ve sonrası dönemde ideal kiloya ulaşılsa dahi çocukluk dönemindeki obeziteye bağlı olarak artmış kanser riski devam ediyor. Bu nedenle ailelerin çocukluk döneminde kilo kontrolüne dikkat etmeleri son derece önemli. Bizim toplumuzda maalesef kilolu çocuk sağlıklıdır şeklindeki yanlış yaklaşım bazen kabul görmekte. Anneanne ve babaannelerin çocuk bakma dönemlerindeki bu inanışları da obeziteyi tetiklemekte. Halbuki gerek çocukluk gerekse erişkin döneminde sağlıklı olmanın yolu ideal kilo kontrolünden geçmekte. Gerek egzersiz gerekse beslenme düzenimiz ile çocukluktan itibaren bunu sağlamaya çalışmalıyız."

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