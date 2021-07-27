Çok konuşulacak aşı adımı! Prof. Dr. Uğur Şahin duyurdu

27 Temmuz 2021 Salı 14:52 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 14:52

Milyonlarca cana mal olan koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşı ile adlarından söz ettiren Türk asıllı bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin çok konuşulacak bir adım atmaya hazırlanıyor.

Şahin ve Türeci'nin sahip olduğu BioNTech, yeni aşı hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, şirket koronavirüs haricindeki hastalıklara karşı da mRNAbazlı aşılar geliştirmek için kolları sıvadı.

Aynı habere göre, Şahin, sıtmaya karşı bir aşı geliştirme hazırlığı içerisinde olduklarını açıkladı.

UĞUR ŞAHİN TARİH VERDİ

Şahin, her yıl milyonlarca insanı etkileyen sıtmaya karşı geliştirmeye hazırlandıkları aşının ilk denemelerine 2022'nin sonlarına doğru başlamaya hazırlandıklarının altını çizdi.

Şirketin CEO'su Şahin, 'Yeniliklerimizi onlara en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırmaya kararlıyız' dedi.

DSÖ İLE BERABER HAREKET EDİYORLAR

Açıklamada şirketin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Komisyonu ve diğer kuruluşların yeni aşının erken planlama aşamasına dahil olduğun ve gerekli altyapıyı belirlemek ve kurmak için destek sundukları bilgisi de yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2019'da tahmini 229 milyon sıtma vakası ve en az 409 bin ölüm meydana geldi.

GRİP AŞISI DA YOLDA

mRNA tabanlı Kovid-19 aşısı ile başarı yakalayan şirket bu yeni teknolojinin yaygınlaşmasında da kilit rol oynuyor. Pfizer, geçtiğimiz dönemde mRNA bazlı bir grip aşısı geliştirdiğini açıklamıştı.

Pfizer'in aşı araştırma ve geliştirme başkanı Kathrin Jansen, Mayıs ayında CNBC'ye, söz konusu teknolojinin 'daha güçlü' atışlara neden olabileceğini söylemişti. (Hürriyet)