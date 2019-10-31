Cumhuriyet’in 96’ncı yaşına sağlıkta ‘Genom’ hediyesi
Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde ve Sağlık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı başladı.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) bilimsel desteğiyle düzenlenen kurultayın bu yıl ki ana teması ‘Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları’ olarak belirlendi. Kurultayın açılışını yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Genom Projesi’nin 29 Ekim itibarıyla kapsamı genişletilerek resmen başladığının müjdesini verdi. Bakan Kovca, Genom Projesi sayesinde başta muhtelif kanser türleri ve nadir hastalıklar olmak üzere pek çok durumun koruyucu, teşhis koydurucu ve tedavi edici yönüne dair sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz” dedi. Bakan Koca, Türkiye’nin 21. yüzyıla birçok yönden hızlı değişimlerle girdiğini belirterek, “Artık önümüzde mücadele etmemiz gereken metabolik hastalıklar, kanser ve çeşitli organ sistemlerinin kronik hastalıkları bulunmaktadır. Maalesef bu hastalıkların çoğunun tedavisinde günümüz tıbbı aciz kalmaktadır. Ancak bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunabileceğimizi ve kontrol altına alabileceğimizi biliyoruz” ifadesini kullandı.
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