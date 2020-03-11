D3 vitamini nedir? D3 vitamini nelerde var? İşte D vitamini içeren besinler listesi!

11 Mart 2020 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 12:14

Türkiye'deki ilk corona virüsü vakası tedirginlik yarattı. Corona virüsünden korunma yolları ve alınması gereken tedbirler vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünyaca ünlü kalp doktoru Mehmet Öz corona virüsten korunma yöntemlerini bir bir sıraladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün de tekrar tekrar uyardığı bağışıklık sisteminin kuvvetlendirme ile ilgili de Mehmet Öz; grip aşısı olmak, D3 vitamini almak ve sebze, meyve tüketimi öneriliyor. D3 vitamini nedir? D3 vitamini nelerde var? sorularının yanıtları da merak konusu oldu. İşte D vitamini içeren besinler listesi!

D3 VİTAMİNİ NEDİR?

Kalsiferol da denilen yağda çözünebilen, karaciğerde ve yağ dokularda bulunan vitamin türleri arasında en önemlilerinden biri olan D vitamininin D2 ve D3 olmak üzere iki çeşidi vardır.

D3, balık da dahil olmak üzere hayvanlarda bulunuyor.

D2 ise mantar gibi bitkisel gıdalarda var.

Vücutta D3 vitamini daha etkin ve etkili rol oynadığı için vitamin takviyeleri gerektiğinde genel de bu türden olan tercih ediliyor.

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER LİSTESİ

Yağlı balık

Ton balığı

Mantarlar

Süt

Portakal suyu

Yumurta sarısı

Tahıl

Sığır karaciğeri

Morina yağı

D vitamini olan yiyecekler bu şekilde listelenebilirken, güneş ışığı da D vitamini kaynakları arasında yer almaktadır.