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Sağlık

Dana kıyma diye at eti yedirmişler!

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine eklenen yeni ürünlerde ilaç etken maddesi, tek tırnaklı eti ve yağ oranının düşük olması gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 17:05 - Güncelleme:
Dana kıyma diye at eti yedirmişler!
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 244'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1572'ye yükseldi.

Listede bulunan ürünlerde yağ oranın düşük olması, gıda boyası, tek tırnaklı eti ve ilaç etken maddesi gibi birçok uygunsuzluklar yer alıyor.

Listeye yapılan eklemeye göre, erkek hormonel macunda ilaç etken maddesi, dana eti ve dana kıymada tek tırnaklı eti, kekikte yabancı madde, pekmezde şeker ilavesi, siyah çayda ise gıda boyası tespit edildi.

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