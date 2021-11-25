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Sağlık

Danimarka'da 18 yaş üstüne Kovid-19'a karşı hatırlatma dozu aşısı yapılabilecek

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 18 yaş üstü herkesin virüse karşı hatırlatma dozu aşısını olabileceği bildirildi.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 18:43 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:43
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Danimarka Sağlık Müdürlüğü Direktör Yardımcısı Helene Probst, yaptığı açıklamada, "Virüse karşı uygulanan iki dozun etkisinin azalmasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşanması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Hatırlatma dozunun 18 yaş üzerindeki herkese eşit süre zarfında yapılacağını belirten Probst, ülkedeki genç kitlenin de bağışıklık sisteminin zayıfladığının altını çizdi.

Öte yandan yetkililer, hastaneye yatış oranının beklenenden daha fazla olduğunu kaydetti.

Birçok Avrupa ülkesi gibi Kovid-19 vakalarında artış görülen Danimarka'da, virüse karşı nüfusun yüzde 88,4'ü ilk aşısını oldu, yüzde 86,4 ise tamamen aşılandı.

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