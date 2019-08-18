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Dar pantolon hamilelerde enfeksiyon riskini artırıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kudret Erkenekli, dar pantolon ve naylon içerikli kıyafet giymenin hamilelerde çeşitli enfeksiyonlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

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Erkenekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dar pantolonların hava geçişine izin vermemesi ve çok sıkı olması dolayısıyla hamilelik sürecinde anne adayları açısından sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Hamilelere rahat kıyafetler tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Erkenekli, "Gebelere dar pantolon ve naylon içerikli kıyafetleri kesinlikle önermiyorum. Çünkü gebelikte özellikle mantara ve diğer enfeksiyonlara eğilim artıyor. Annenin doğru bedende kıyafetler ve uygun içerikli çamaşırlar giymesi hem konforu hem de enfeksiyonlara yakalanmaması için önem taşıyor." dedi.

Anne karnındaki bebeğin kendini rahat hissetmesi için annenin sağlıklı olması gerektiğini belirten Erkenekli, annedeki herhangi bir enfeksiyon bebekte sıkıntı oluşturacağı için hamilelik sürecinde doğru kıyafet tercihinin önemli olduğunu anlattı.

"HEM ŞIK HEM DE RAHAT KIYAFETLER"

Anne adaylarına ilk 12 haftada ağızdan ilaç vermediklerini, 12'nci haftanın sonunda ise ancak mecbur kaldıklarında ilaç yazdıklarını söyleyen Erkenekli, şunları kaydetti:

"Karnında bebek taşıyan bir anne için istediğimiz hiç ilaç kullanmamak ancak bu da annenin doğru beslenmesi, düzgün giyinmesi ve hijyenine dikkat etmesiyle mümkün. Enfeksiyonlara engel olamadığımız takdirde annenin rahatını sağlamak için mecburen tedavi vermek zorunda kalıyoruz. Ancak tabii ki tercihimiz annenin hiç enfeksiyon kapmaması ve ilaç almak zorunda kalmaması. Çünkü anneye verdiğimiz tedaviler bebek için de sıkıntı olabilir."

Erkenekli, anne adaylarına çağrıda bulunarak, "Şıklık bir yere kadar, sağlık her şeyden önemli. Dolayısıyla özellikle bu dönemde annelere hem şık hem de rahat kıyafetler tercih etmelerini öneririm. " ifadelerini kullandı.

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