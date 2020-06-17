Dexametazon nedir? Koronavirüste etkili olan ilaç deksametazon (dexametazon) nedir ne için kullanılır?

17 Haziran 2020 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:37

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarda, ucuz ve kolay bulunabilen 'Deksametazon' adlı ilacın koronavirüs üzerindeki etkileri test edildi. Üniversitenin yayımladığı yazıda, Deksametazon'un hastanede tedavi gören ve ciddi solunum komplikasyonları olan hastalarda ölüm oranını azalttığı ifade edildi. Peki Dexametazon nedir? Deksametazon (dexametazon) ne için kullanılır?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedavisiyle ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Oxford Üniversitesi’nde yer alan bilgilere göre, üniversitenin yaptığı araştırma ve testler sonucunda ‘Deksametazon’ isimli ilacın corona virüsü nedeniyle hastanede tedavi gören ve ağır solunum yolu komplikasyonları bulunanan hastaların ölüm oranını azaltığı açıklandı. İşte Deksametazon (dexametazon) ilacı hakkında merak edilenler…

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelede etkili sonuç veren ve ölümleri engelleyen ilk ilaç keşfedildi. BBC'de yer alan haberde, Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından kullanılan, oldukça ucuz ve dünya genelinde bulunabilen dexametazon adlı steroid ilacı ile binlerce hayatın kurtarıldığı açıklandı.Buna göre söz konusu ilaç, ventilatöre bağlı hastalarda meydana gelen ölümleri üçte bir, oksijen tedavisi alan hastalarda ise beşte bir oranında düşürdü.

DEXAMETAZON NEDİR NE İÇİN KULLANILIR?

Dexametazon kortikosteroid (kortizon, prednizon, deksametazon v.b.) bir ilaçtır.

Dexametazon, vücutta böbrek üstü bezlerinden salgılanan bir hormon olan kortizole benzer steroid yapıda ilaçlardır. Çok sayıda tipi geliştirilmiştir, ilk geliştirilen ve halk arasında ismi en bilinen kortizondur.

DEXAMETAZON SAYESİNDE 5 BİN KİŞİ HAYATTA OLABİLİRDİ

Öte yandan, ağır hastalarda düşük dozlarda kullanılan Dexametazon'un şu ana kadar İngiltere’deki Covid-19 hastalarında kullanmış olsaydı, 5 bin kişinin hayatta olabileceği aktarıldı. Araştırmacılar, aynı zamanda yüksek Covid-19 vakalarıyla mücadele eden yoksul ülkelerde ilacın düşük fiyatı nedeniyle rahatlıkla kullanılabileceğini bildirdi.

DEXAMETAZON HAYAT KURTARICI

Oxford Üniversitesi araştırmacıları Deksametazon (dexametazon) kulllanan her 20 hastadan 19’unun hastanede tedaviye gerek duymadan kısa sürede iyileştiğini açıkladı. Yoğun bakımda bulanan Covid-19 hastalarında ise ilacın kullanımı ile birlikte ventilatör ve oksijen ihtiyacının azaltıdığı aktarıldı.

Deksametazon’un vücudun bağışıklığının aşırı tepkisi sonucunda meydana gelen sitokin fırtınaları önlediği belirtiliyor.

Araştırmacılar, ilacı hastanede tedavi gören 2 bin hasta üzerinde denedi ve sonuçları Deksametazon verilmeyen 4 bin hasta ile karşılaştırdı. Buna göre, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi.

KORONAVİRÜS TEDAVİ ARAYIŞINDA DÖNÜM NOKTASI

Araştırmayı yöneten Profesör Peter Horby, “Bu corona virüs ölümlerini önlediğine dair etkisi kanıtlanan tek ilaç ve bu durum somut kanıtlarla destekleniyor. Bu pandemide yaşanan en büyük kırılma noktalarından biri” dedi.

Araştırmacılardan Prof Martin Landray ise bulguların, Deksametazon ile ventilatöre bağlı her sekiz hastadan birinin, oksijen tedavisinde ise her 25 kişiden birinin hayatının kurtarılabileceğini açıkladı.

Landray, " İlacın açık ve net bir faydası var. Tedavi 10 gün sürüyor ve Deksametazon her hasta için günde yaklaşık 5 sterline mal oluyor” dedi.

Deksametazon’un hafif semptomları olan ve nefes almada güçlük çekmeyen Covid-19 hastalarında kullanılması uygun bulunmuyor.