Dırdırcılık kadın sağlığına yararlı

Pittsburg Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nün perimenopoz ve postmenopozdaki 304 adınla yaptığı yeni araştırma da bu davranışın atardamarda plak birikimini artırdığını keşfetti. Araştırmacılar, basın açıklamasında, bu birikimin kalp krizi ve diğer kardiyovasküler rahatsızlıklar yaşama riskini artırdığını belirtti. Araştırmacılar, kadınlar için bir ilişkide önceliği kendine vermek ve sözünü sakınmamak sahiden hayati önem arz ediyor.

Araştırmanın örneklem boyutu küçük olsa da bireylerin aklından geçenleri söylemesinin fiziksel sağlık ve ruh sağlığı için önemini gösteren bu sonuçlar, “kendini susturma mekaniması” üzerine daha geniş araştırmalara kapı aralayabilir.