Diş ağrısını ne keser? Diş ağrısına iyi gelen doğal yöntemler

26 Kasım 2020 Perşembe 14:43 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:43

Diş ağrısına ne iyi gelir? sorusu evde doğal yöntemler ile ağrıyı dindirmek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Diş ağrısı için bitkisel çözümlerle ağrıyı belli bir süreliğine dindirebilir, kişi doktora gidene kadar rahatlama sağlanabilir. Ağrıyı uyuşturmak için evde yapılabilecek doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz. Peki Diş ağrısına ne Diş ağrısını ne keser? İşte çürük veya iltihaplı dişlerin ağrısını azaltabilecek bitkisel ve doğal yöntemler

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Diş ağrısına tetikleyen ve diş ağrısına iyi gelen birçok etken vardır. Çürüyen dişler zamanla diğer dişlerinize de zarar vereceği için geçici çözümler arasanız da mutlaka uzman bir diş hekimine görünmeniz gerekir. Aksi takdirde ilerleyen süreçte daha kötü sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz. Diş ağrısına iyi gelen bazı doğal yöntemler bulunur. Diş ağrısını kesen yöntemlere bu başlık altında ayrıntılı şekilde yer verdik.

DİŞ AĞRISINI NE KESER?

Ağrıyı uyuşturmak için nane çayı kullanılabilir. Hassas diş etleri için genellikle uygulanır. Bunu yapmak için, kullanılmış bir çay poşeti etkilenen bölgeye uygulamadan önce soğumasını bekleyin. Yine de biraz sıcak olmalı.

Nane çayı: Binlerce yıldır sarımsak, tıbbi özellikleri ile tanınmış ve birçok tedavide kullanılmıştır. Diş plağının neden olduğu ağrı için, ağrı kesici olarak da işlev görebilir.

Diş Fırçalamak: Dişlerinizde çürük varsa ve yediğimiz besin kırıntıları çürük dişimiz de ağrı yaptıysa ilk olarak dişlerimizi fırçalamalıyız. Diş fırçalamak dişimiz de ki ağrıya neden olan kırıntıları dişimizden uzaklaştıracak ve diş ağrısının azalmasına etki edecektir.

Gargara yapmak: Sirkeli su ile tuzlu suyu karıştırıp, gargara yapın. Diş ağrısına uyuşturucu etki yaparak diş ağrısını azaltacaktır. Dezenfekte etkisi olduğu için dişi bakteri ve mikroplardan arındıracak, şişlik varsa şişliği azaltacaktır.

Karanfil veya Karanfil Yağı: Antiseptik özelliğe sahip karanfil yağını ağrıya dişinize uygulayın. Karanfil yağı birçok diş macununda kullanılmaktadır. Diş ağrısını tedavi edici özelliği vardır.

Karanfili ağrıyan dişinizin üstüne koyup hafifçe bastırın. Bu dişinizde uyuşma etkisi yaratacak diş ağrısını azaltacaktır.

Sarımsak: Ağrıyan dişinizin üstüne koyun. Sarımsak bakterileri yok edici özelliğinden dolayı ağrıyı hafifletecektir.

Zerdeçal: Zerdeçalı su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Ağrıyan dişin üstüne uygulayın. Antiseptik özelliği sayesinde ağrı gidermede yardımcı olacaktır.

Çörek Otu: Uyuşturma etkisi yoktur ancak ağrıya neden olan etkeni ortadan kaldırma da yardımcı olur. Ağrı bu sayede azalır.

Karabiber: Doğal antibiyotik olarak bilinir. Diş ağrısına iyi gelmektedir.

Tuzlu su: Birçok insan için, tuzlu suyu ağızda çalkalamak etkili bir birinci basamak tedavidir. Tuzlu su doğal bir dezenfektandır ve dişlerinizin arasına sıkışmış olabilecek gıda parçacıklarını ve döküntüleri gevşetmeye ve diş arasından söküp atmaya yardımcı olabilir.

Kekik: Anti bakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan kekik, diş ağrılarına doğal tedavi yöntemlerinde tercih edilir. Diş ağrılarını geçirmek veya hafifletmek için güvenilir bir kaynak olacaktır.

Bunu kullanmak için, birkaç damla kekik esansiyel yağını ve birkaç damla suyu pamuklu bir topun üzerine sürün. Yağı su ile seyrelttikten sonra, etkilenen bölgeye uygulayın.

Ayrıca küçük bir bardak suya bir damla yağ ekleyebilir ve bir gargara yapabilirsiniz.

Hangi Diş Ağrıları ve Durumlarda Hekime Gidilmelidir?

Ateş

Nefes alma veya yutma güçlüğü

Bir veya iki günden fazla süren genel ağrı

Herhangi bir bölgede şişme

Yemek yerken ve ısırırken acı hissi

Anormal kırmızı ve kanayan diş etleri

Kötü tat alma