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Sağlık

Diyabet tedavisinde umut olacak çalışma

Japon bilim adamları, yapay olarak çoğalan ve kan şekeri seviyesini kontrol eden hücrelerin nakli yoluyla fareler üzerinde diyabet semptomlarını iyileştirmeyi başardı. Çalışmanın, diyabet için yeni tedavilerin geliştirilmesin önünü açması bekleniyor.

IHA11 Şubat 2022 Cuma 09:30 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 09:30
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Japon bilim adamları, dünyada milyonlarca kişinin yakalandığı şeker hastalığının tedavisinde umut olabilecek bir çalışmaya imza attı. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Yasuhiro Yamada liderliğindeki ekip, vücudun fonksiyonlarını etkileyen hormonları üreten ve salgılayan pankreastaki adacık hücrelerini gen aktivasyonu yoluyla çoğalttı. Aynı zamanda kan şekeri seviyesini de kontrol eden hücreleri diyabet hastası farelere nakleden ekip, diyabetik farelerin kan şekeri seviyelerinin normale döndüğünü tespit etti. Uzamanlar bulguların, çoğaltılan adacık hücrelerinin nakli yoluyla yeni diyabet tedavilerinin geliştirilmesinin önünü açacağını belirtti ve ayrıca henüz erken aşamada olan araştırmanın en kısa sürede sonuçlanması için çalışmalara hız verileceğini kaydetti.

422 MİLYON KİŞİNİN HAYATINI ETKİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya çapında yaklaşık 422 milyon insanın diyabet hastası olduğu biliniyor. Her yıl yaklaşık 1.5 milyon kişinin ölümü doğrudan diyabetle ilişkilendiriliyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı ile birlikte giderek yaygın hale gelen diyabet, zamanla kalbe, kan damarlarına, gözlere, böbreklere ve sinirlere de ciddi zararlar veriyor.

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