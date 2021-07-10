Diyarbakır'da kadınlar koronavirüs aşısı seferberliği için kolları sıvadı

AA 10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:23 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:23

Aşı çalışmalarının devam ettiği kentte, aşı sırası gelen ancak yaptırmayan vatandaşların bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi için sağlık ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çalışmalara bir destek de kadınlardan geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, kadınların sosyal hayatta daha aktif olması ve meslek edinmesi amacıyla hizmet veren Bağlar Aile Destek Merkezinde (ADEM) usta öğretici, öğretici ve düzenlenen kurslara katılan kadınlara, talep üzerine uzman ekipler tarafından aşı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Aşısını yaptıran kadınlar, yakın çevrelerinden başlayarak, ulaştıkları ve görüştükleri vatandaşların aşı yaptırmalarını sağlayıp sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarına destek sunacak.

- "KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA"

Bağlar ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, zorlu geçen salgın döneminde kadınları yalnız bırakmamak ve hayatı eve sığdırmak için çevrim içi destek programları sunduklarını söyledi.

Diyetisyen, psikolog ve spor eğitmenleri eşliğinde yürütülen aktivitelerle kadınların motivasyonlarını arttırdıklarını ifade eden Çetin, aşı sürecinde de sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek ve verilen mücadelede etkin rol almak için harekete geçtiklerini belirtti.

Çetin, "Kadınlar olarak hayatın her alanında varız. Aşı ikna çalışmasında da bizler, kadınlar ve anneler olarak yer alacağız. Uzmanlar tarafından bilgilendirildik. Çevremizdeki insanları aşıya ikna etmeye çalışacağız." dedi.

- "BİRLİKTE BU ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ"

Aşı konusunda kadınları bilgilendiren sağlık ekibinde yer alan Dr. Uğur Taş, salgınla mücadelede zorlu bir süreç yaşandığını belirterek, kayıplar verildiğini, yoğun mesai yaptıklarını belirtti.

Salgınla mücadelede tedavi hizmetinin yanı sıra aşıya ikna çalışmaları için de yoğun bir mücadele verdiklerini dile getiren Taş, "Toplumdaki bilgi kirliliği, ön yargılar, yanlış bilgilendirmelerden dolayı bir yandan koronavurüs ile savaşırken bir yandan da insanları aşıya ikna etmeye çalışıyoruz. Bu konuda kadınlarımızın rolü çok büyük. Toplumun her alanında etkin oldukları için aileleri, çevreleri ve akrabalarını ikna ederek aşılama sayımızı artıracaklar. Birlikte bu zor günleri atlatacağız." diye konuştu.

Taş, kadınlarla birebir görüşüp eksik ve yanlış bilgileri giderdiklerini, onlara doğru bilgileri aktardıklarını anlatarak, aşılarını yaptıklarını kaydetti.

- "DEVLETİMİZ ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPTI VE SIRA BİZDE"

Bilgilendirmeye katılan ve ilk doz aşısını yaptıran kadınlardan 2 çocuk annesi Fatma Durmuş, herkesi aşı olmaya davet etti.

Durmuş, "Çocuklarımıza daha sağlıklı bir gelecek vermek için aşımızı olmaya, görevimizi yapmaya geldik. Devletimiz üzerine düşen görevi yaptı, sıra bizde. Bütün çevremizi, arkadaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eren Ok da, uzmanlardan edindikleri bilgileri çevrelerine aktaracaklarını belirtti.

Ok, "Evde kalmaktan, bu hastalıktan çok yorulduk. Birçok yakınımızı kaybettik. Doktorlarımız bizi bilgilendirdi. Bizim de bunu çevremize aktarıp, onları aşıya ikna etmemiz gerekiyor. Aşı olunsa herkes rahat edecek." şeklinde konuştu.