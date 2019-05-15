Doğru egzersiz ömrü uzatıyor

Tıp Bilimi, 65 yaşı yaşlanma dönemi olarak kabul ediyor. Çünkü bu yaşta kas gücü ortalama yüzde 25 oranında düşüyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Şişli ise sadece bu rakamlara bakarak yaşlılığa teslim olmamak gerektiğine vurgu yapıyor. Hayatta kalınan süre uzadıkça canlı organizmalardaki fonksiyonların eksildiğinin reddedilemeyecek bir gerçek olduğuna değinen Dr. Şişli, vücutta yaşlanmayla birlikte kemik kıkırdak yapısının bozulması, solunum gücünün azalması, postür bozukluğu gibi değişimlerin meydana geldiğini hatırlattı. Tüm bunların önüne geçmek için mümkün olduğu kadar hareket etmek ve egzersiz yapmak gerektiğini vurgulayan Dr. Şişli, yaşa ve kişiye uygun egzersizlerle kısalan yaşam süresini uzatmanın mümkün olduğunun altını çizdi. Egzersizler ile immün ve bağırsak fonksiyonlarının düzeleceğini, ağrıların azalacağını, diyabet, hipertansiyon düzeleceğinin vurgulayan Dr. Şişli, “Öte yandan kırık, obezite ve kanser gibi hastalıklara karşı bağışıklık kuvvetlenir” ifadelerini kullandı.

RİSKİ AZALTIR

Yeterli ve düzenli egzersizlerin planlanmasında fizyoterapist tarafından fiziksel yeterliliğin değerlendirilmesi ve kişiye uygun egzersizlerin verilmesinin önemli olduğu konusunda uyarılarda bulunan Dr. Şişli; “Egzersiz ve aktivite planları, solunum ve postür egzersizlerini içermeli, sık tekrar, yürüme mesafelerinde artış hedeflenmeli, yoga ve Tai Chi gibi vücut farkındalığı tekniklerinden yararlanılmalıdır. Su içi egzersizin, eklem üstüne binen yükü ve travma riskini azalttığı, egzersizi kolay ve zevkli hale getirdiği de unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.