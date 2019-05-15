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Doğru egzersiz ömrü uzatıyor

Uzmanlar, özellikle yaşlılıkta yaşa ve kişiye uygun planlanan egzersizlerle yaşam süresini uzatmanın mümkün olduğunu belirtti. 

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Tıp Bilimi, 65 yaşı yaşlanma dönemi olarak kabul ediyor. Çünkü bu yaşta kas gücü ortalama yüzde 25 oranında düşüyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Şişli ise sadece bu rakamlara bakarak yaşlılığa teslim olmamak gerektiğine vurgu yapıyor. Hayatta kalınan süre uzadıkça canlı organizmalardaki fonksiyonların eksildiğinin reddedilemeyecek bir gerçek olduğuna değinen Dr. Şişli, vücutta yaşlanmayla birlikte kemik kıkırdak yapısının bozulması, solunum gücünün azalması, postür bozukluğu gibi değişimlerin meydana geldiğini hatırlattı. Tüm bunların önüne geçmek için mümkün olduğu kadar hareket etmek ve egzersiz yapmak gerektiğini vurgulayan Dr. Şişli, yaşa ve kişiye uygun egzersizlerle kısalan yaşam süresini uzatmanın mümkün olduğunun altını çizdi. Egzersizler ile immün ve bağırsak fonksiyonlarının düzeleceğini, ağrıların azalacağını, diyabet, hipertansiyon düzeleceğinin vurgulayan Dr. Şişli, “Öte yandan kırık, obezite ve kanser gibi hastalıklara karşı bağışıklık kuvvetlenir” ifadelerini kullandı.

RİSKİ AZALTIR

Yeterli ve düzenli egzersizlerin planlanmasında fizyoterapist tarafından fiziksel yeterliliğin değerlendirilmesi ve kişiye uygun egzersizlerin verilmesinin önemli olduğu konusunda uyarılarda bulunan Dr. Şişli; “Egzersiz ve aktivite planları, solunum ve postür egzersizlerini içermeli, sık tekrar, yürüme mesafelerinde artış hedeflenmeli, yoga ve Tai Chi gibi vücut farkındalığı tekniklerinden yararlanılmalıdır. Su içi egzersizin, eklem üstüne binen yükü ve travma riskini azalttığı, egzersizi kolay ve zevkli hale getirdiği de unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.

Egzersiz verilecek kişide dikkate dilecek konular 

- Kardiyovasküler hastalık varsa sporda tıbbi gözetim gerekir

- Yaygın eklem hareket kısıtlılığı olan kişilerde egzersiz modifikasyonları yapılmalıdır

- Kullandığı ilaçların egzersize etkisi göz önünde bulundurulmalıdır

- Yaşla susuzluğa duyarlılık artar, yeterli sıvı verilmelidir

- Yaralanma ve kırık riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır

- Denge bozukluklarında, oturma pozisyonunda ve destekli egzersizlerle başlanmalıdır

- Dönme ve eğilme gibi vertebra kırık riski taşıyan spordan kaçınılmalıdır

Oruç tutmak spora engel değil

Ramazanda oruç tutmanın egzersize engel olmayıp, aksine doğru saatte yapılacak egzersizin büyük faydalar sağlayacağını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, egzersizin özellikle akşam saatlerinde gözlenecek vücuttaki yorgunluğu ve halsizliği vücudun metabolizmasını hızlandırarak önleyeceğini söyledi. Prof. Dr. Karabulut, “İnanılanın aksine egzersiz için en uygun zaman iftardan önceki 1 saattir. Güneşin etkisini kaybettiği bu serin dönemde yapılacak 20-30 dakika yürüme ile vücudumuzu harekete geçirerek iftar öncesi yorgunluktan ve baş ağrısından kurtulabiliriz. Yine bu dönemde yapılacak egzersiz ile metabolizmamız hızlanacak, iftar yemeklerinin daha hızlı sindirilmesine katkı sağlayacaktır. İftar öncesi aşırı susuzluk yaşayanlar ve tansiyon değerlerinde düşüklük olanlar ise egzersizi mutlaka iftar sonrasına bırakmalı” dedi. 

İstinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı

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