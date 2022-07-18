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Sağlık

Doktorlar gözlerine inanamadı! Tamamı midesinden çıktı, tam 158 parça...

Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 24 yaşındaki kadının midesinde tespit edilen çivi, tırnak makası, iğne, bıçak, çakı, cımbız, tığ gibi 158 parça metal operasyonla çıkarıldı. Operasyonda kesici aletlerin poşete sarılı bir şekilde yutulduğu da tespit edildi.

DHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:01 - Güncelleme:
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Van'da yaşayan bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çekilen tomografide hastanın midesinde bazı yabancı cisimler olduğu belirlendi. Hemen ameliyata kadının midesinden çıkanlar ise doktorları şaşkına çevirdi. 2,5 saat süren ameliyatta hastanın midesinden; çivi, tırnak makası, iğne, bıçak, çakı, cımbız, tığ, meyve bıçağı, çengelli iğne, anahtar, madeni para, cam parçaları, saç tokası olmak üzere 158 parça metal çıkarıldı. Operasyonda kesici aletlerin ise poşete sarılı bir şekilde yutulduğu da tespit edildi.

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta taburcu edilirken, ameliyata giren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tekeş, büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Tekeş, psikolojik sorunları olduğu belirlenen hastanın acil servise iğne yutma şikayetiyle geldiğini belirterek, "Kadın hastanın ilk öyküsünü aldığımız zaman iğne yuttuğunu söyledi. Sonra tomografi çektik ve burada topaklaşmış yabancı cisim gördük. Hastamızı acil operasyona almaya karar verdik. Aklımızda böyle bir şey ile karşılaşacağımızı hiç düşünmemiştik. Sonra ameliyatta, yabancı cisimlerle karşılaştık" dedi.

'BÜYÜK ÇİVİLERİ BÜKEREK YUTMUŞ'

Başarılı geçen ameliyat sonrası hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Tekeş, "Hastamız şu an iyi tedavisini oluyor. Hastamızın psikolojik sorunları varmış. Daha önce de bu tarz denemelerde bulunmuş. Bu derece yabancı cisim yutma hikayesi yokmuş. Delici ve kesici aletleri poşete sarıp öyle yutmuş. Büyük çivileri bükerek yutmuş. Çok şaşırdık. Bu kadarını da beklemiyorduk" ifadesini kullandı. Hasta, ameliyat sonrası taburcu edildi.

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