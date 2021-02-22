Doktorlar uyardı: Reflü şikayetlerini hafife almayın

AA 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:04 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:04

Medicana Çamlıca Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Ayşegül Öziş, reflü hastalığı ve belirtilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öziş, reflü şikayetlerinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Mide, normalde besinleri sindirmek ve bakterileri öldürmek amacıyla asidik bir ortama sahiptir. Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlanan reflü normal bir süreçtir, çoğu zaman kısa sürmekte ve herhangi bir semptoma neden olmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıklı bir kişide yemek borusunun mide asidinden, mideyle arasındaki kapakçık mekanizmaları ve vücudun kendi özel sıvıları vasıtasıyla koruduğunu aktaran Öziş, "Eğer mide ile yemek borusu arasındaki kapakçıktaki bir gevşeklik, kayıcı tip mide fıtığının sonucu olarak mide ile yemek borusu arasındaki reflü önleyici bariyerdeki bozukluk, yemek borusunun asiti temizlemesinde azalma, mide boşalmasında gecikme, mide asit salgılanmasında bir artış mevcut ise yemek borusu, bu mide asidinden kendisini yeterince koruyamayacaktır. Kişinin yaşam kalitesini etkileyen semptomlara yol açtığında veya yemek borusunda bir hasara neden olduğunda reflü hastalığından bahsederiz." ifadelerini kullandı.



Öziş, reflü hastalığının toplumda oldukça sık görüldüğünü ve sıklığının yıllar içinde arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Haftada en az birden fazla seferde göğsünde yanma ve/veya ağza su gelmesi olarak tanımlandığında, Türkiye'de görülme sıklığı yüzde 20'lerde. Coğrafi bölgeler olarak ele aldığımızda reflü hastalığı sıklığı Doğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde diğer bölgelere göre daha sık görülmektedir. Kadınlarda ve ileri yaş hastalarda sıklığı artmaktadır. Türkiye'de reflü sıklığı batı ülkelerindeki ile benzer.



Reflü semptomlarından bahsedersek, tipik ve tipik olmayan semptomlar olarak 2 gruba ayırabiliriz. Tipik semptomlardan söz edersek, midede ekşime, yanma, ağza acı su gelmesi, göğüste yanma, geğirti, gaz, şişkinlik, daha az sıklıkla tükürük salgısında artış, hazmedilmemiş gıdaları kusma, yutma güçlüğü, yutma sırasında ağrı hissedilmesidir. Reflü hastalığı yemek borusundaki harabiyetin şiddeti ve süresine bağlı olarak yemek borusunun alt ucunda mide asidinden korunma amaçlı, ileride kanserleşme potansiyeli olabilen, yemek borusu kanserine zemin hazırlayabilen doku değişimine, yemek borusunda darlık ve kanama gibi komplikasyonlara sebep olabilir. Atipik semptomlar ise kalp dışı göğüs ağrısı, kronik öksürük, farenjit, sık boğaz temizleme alışkanlığı, zatürre, astım, ses kısıklığı, kulak enfeksiyonu, sinüzit, dişte mine kaybı, ağız kokusu, aft olarak sayılabilir."

- "YEMEKTEN SONRA HEMEN YATILMAMALI"

Ayşegül Öziş, üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve yemek borusunu ph'sinin ölçümüne yarayan ph metrenin, tanıda en duyarlı yöntemlerden biri olduğu belirtti.

Öziş, "Üst mide-bağırsak sistemi endoskopisi yapılarak ayrıca mide ülseri, mide kanseri, gastrit gibi benzer şikayetlere sebep olabilecek hastalıkların ayırıcı tanısı yapılabilmekte, aynı zamanda yemek borusundaki harabiyet, mide ile yemek borusu arasındaki kapakçık gevşekliği, mide fıtığı olup olmadığı değerlendirilmektedir. Reflüye eşlik edebilecek Barret özofagus, yemek borusu tümörü, yemek borusu darlığı, kanama gibi komplikasyonların tanısı da endoskopi sırasında konulabilmektedir. Endoskopi sırasında gerekli görülür ise yemek borusundan biyopsi (parça) alınarak doku tanısı için imkan sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Reflü tedavisini "diyet", "yaşam şekli değişiklikleri", "ilaç tedavisi", "cerrahi ve endoskopik tedaviler" olarak gruplandıran Öziş, şunları kaydetti:

"Reflü hastalığının kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğu göz önüne alınarak hastaların yaşam tarzında ve beslenme alışkanlıklarında yapacakları değişiklikle ilgili eğitim ve öneriler oldukça önemlidir. Yaşam şekli değişiklikleri olarak; yüksek yastıkla yatılmalı, yatarken vücudun üst kısmının ve başın yüksekte olmasını ve fazla yemek yemekten kaçınılmasını, az ve sık sık yemek yenilmesini, yemekten sonra hemen yatılmamasını, 2-3 saat boyunca ya ayakta veya oturur pozisyonda olmalarını, sigara içilmemesini, fazla kilo alınmamasını, dar kıyafetlerden kaçınılmasını önermekteyiz. Aşırı yağlı yiyecekler mideden daha fazla asit salınımına sebep olacağı için yağlı yemeklerden kaçınılmasını, çikolata, kahve, alkol, kola gibi gazlı içeceklerden, turşu ve çok baharatlı yemeklerden sakınılmasını tavsiye etmekteyiz.

İlaç tedavisi olarak mide asit salınımını engelleyen ilaçlar, mevcut mide asidini nötralize eden ilaçlar, midenin asidik ortamında mide içerisinde bir jel tabaka oluşturarak asidin mukoza ile temasını engelleyen ilaçlar, mide motilitesini artırıcı ilaçlar kullanılmaktadır. GÖRH cerrahi endikasyonları olarak, genç olup semptomları nedeniyle kullandıkları asit salınımını baskılayıcı ilaçları bırakamayan ve bu nedenle uzun süre ilaç kullanmak zorunda olan hastalar, reflü tedavisinde kullanılan ilaçları yan etki nedeniyle kullanamayan hastalar, uzun süre ilaç kullanmayı istemeyen hastalar, yineleyen zatürre, astım, yemek borusundaki içeriğin soluk borusuna kaçışı gibi atipik semptomları olan hastalar, reflü hastalığına bağlı komplikasyon gelişmiş hastalarda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavide ameliyatla mide ile yemek borusu arasındaki kapakçık, midenin üst kısmı ile güçlendirilmektedir. Hastanın eşlik eden mide fıtığı da mevcut ise bu da operasyon sırasında düzeltilmektedir."

Aşırı kilolu olup reflüsü olan hastalarda, ameliyat sonrasında hastalığın anlamlı oranda nüksetme olasılığı nedeniyle reflü operasyonunun önerilmediğini belirten Öziş, bu hastalara obezite cerrahisi tavsiye edildiğini aktardı.