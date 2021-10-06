Doktorları bile hayrete düşüren olay! Kalbinden 10 cm'lik çimento parçası çıktı

star.com.tr 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:10

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yayımlanan rapora göre, 56 yaşındaki bir adam iki gün boyunca göğüs ağrısı ve nefes almada zorluk şikayetiyle hastanenin acil servisine geldi.



Tetkik yapan doktorlar, hastanın kabine batan 4 inç boyutunda bir cismin olduğunu farketti ve hemen ameliyat için harekete geçtiler.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden doktorlar Gabe Weininger ve John Elefteriades, sonunda adamın kalbini ve sağ akciğerini delen keskin ip benzeri çimento parçasını buldular. Onu çıkarmayı ve kalbin sağ üst odasına verilen hasarı onarmayı başardılar.

ÇİMENTO VE OLUŞMA ŞEKLİ ŞOKE ETTİ!

Çimentonun kalbe nasıl gittiğini araştıran doktorlar, hastanın bir hafta önce, kırık bir omur veya doktorların "omur kompresyon kırığı" dediği, bir omurga kemiğinin çökmesi sonucu tedavi olduğunu öğrendi.

Hastaya, hasarlı omuriliğin uygun yüksekliğe getirilmesi ve çökmesini önlemek için, omurun içine özel bir tür tıbbi çimento enjekte edilen bir tedavi yöntemi uygulamıştı.

Tetkikler sonucu, tedavi için uygulanan çimentonun, kemikten damarlara sızdığı, sertleştiği ve embolize olarak kalbe gittiği tespit edildi.

Amerikan Nörolojik Cerrahlar Birliği'ne göre, vakaların % 2'sinden daha azında komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, 2019 meta-analizinde perkütan balon kifoplasti yapılan hastaların %18,4'ünde çimento sızıntısı tespit edildi.

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