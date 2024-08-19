İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2024 Pazartesi / 14 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7454
  • EURO
    37,369
  • ALTIN
    2711.36
  • BIST100
    9989.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Sağlık

DSÖ: 2023'te 1520 saldırı kaydettik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2023 yılında sağlık hizmetlerine yönelik 1520 saldırıyı kayıt altına aldıklarını duyurdu.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:17 - Güncelleme:
DSÖ: 2023'te 1520 saldırı kaydettik
ABONE OL

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Çatışmalarda sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların yeni bir gerçeklik olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik 1520 saldırı kaydetti. Bu saldırılar en az 750 hasta ve sağlık çalışanının ölümüne, "1250 kişinin yaralanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bunun bir standart haline gelmesinin durdurulması yönünde çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde geçen yıl 280 yardım çalışanının öldürüldüğünü ve 2023'ün küresel insani yardım topluluğu için kayıtlara geçen en ölümcül yıl olduğunu bildirmişti.

  • sağlık saldırıları
  • DSÖ raporu
  • Tedros Adhanom Ghebreyesus

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.