İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2021 Perşembe / 20 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,0188
  • EURO
    13,4927
  • ALTIN
    690.52
  • BIST100
    1819.23
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • DSÖ: Afrika'da sağlık çalışanlarının sadece yüzde 27'si Kovid-19 aşısı yaptırdı
Sağlık

DSÖ: Afrika'da sağlık çalışanlarının sadece yüzde 27'si Kovid-19 aşısı yaptırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasındaki sağlık çalışanlarının yalnızca yüzde 27'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı yaptırdığını açıkladı.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 17:55 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:56
ABONE OL

Örgütün yayımladığı analiz raporunda, Afrika genelinde Kovid-19 bağışıklığında gelinen son duruma dair veriler paylaşıldı.

Raporda 25 ülkeden alınan verilere göre Mart 2021'den bu yana Afrika genelinde 1,3 milyon sağlık çalışanın aşılarının tamamladığı aktarıldı.

Kıtadaki 6 ülkede sağlık çalışanlarının yüzde 90'ı aşı yaptırırken 9 ülkede aşılanan sağlık çalışanı oranı yüzde 40'ın altında kaldı.

Afrika genelinde aşılanan sağlık çalışanı oranının ise sadece yüzde 27'yi bulduğu, kıtaya aşı tedariklerinin yetersizliğinden ötürü birçok sağlık çalışanının Kovid-19 riski taşımayı sürdürdüğü kaydedildi.

Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, bölgedeki sağlık çalışanlarının aşılanma oranının düşük olduğunu vurgulayarak, "Doktorlar, hemşireler ve sahada hizmet eden sağlık çalışanlarına tam koruma sağlanmazsa pandemiyi önleme çabalarımız boşa gidecektir." dedi.

Moeti, yıl sonuna doğru kıtada yeni Kovid-19 dalgasının beklendiğini aktararak sağlık çalışanlarının aşılanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.