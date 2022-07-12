İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2022 Salı / 13 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3261
  • EURO
    17,4587
  • ALTIN
    964.48
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • DSÖ: Covid-19 küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ediyor
Sağlık

DSÖ: Covid-19 küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgının iki buçuk yılın ardından hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği bildirdi.

IHA12 Temmuz 2022 Salı 18:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu. DSÖ'nün bağımsız uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'un 30 Ocak 2020'de DSÖ tarafından "Uluslararası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu" ilan etmesinden bu yana hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği ifade edildi.

Son 2 haftadan vakalar yüzde 30 arttı

Artan vakalar, devam eden viral evrim ve bazı ülkelerde sağlık hizmetleri üzerinde devam eden baskı nedeniyle Covid-19 salgınının hala acil bir durum olduğu anlamına geldiğini aktaran Komite, son iki haftada DSÖ'ye bildirilen vakaların yüzde 30 arttığını ancak büyük ölçüde aşılardan kaynaklanan artan nüfus bağışıklığının hastaneye yatışları ve can kayıplarını azalttığını belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde sanal bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Covid-19 hiçbir yerde bitmedi" ifadelerini kullanarak, "Virüs bize doğru gelirken, biz de geri itmeliyiz" dedi.

Dünya genelinde 561 milyon 978 bin 768 Covid-19 vakası tespit edilirken, 6 milyon 375 bin 51 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.