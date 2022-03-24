DSÖ, Kovid-19 tedbirlerini hafifleten Afrika ülkelerini uyardı: Salgın bitmedi

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, kıtadaki 22 ülkenin artık temaslıları takip etmediği, birçok ülkenin ise zorunlu karantina uygulamasını bıraktığı kaydedildi.

Salgının yol açtığı ekonomik zorunlulukların ülkeleri açılmaya ittiğine dikkat çekilen açıklamada, kıtadaki yüzde 15,6'lık düşük aşılama oranının dünyanın çok gerisinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Afrika ülkelerine risklerin değerlendirilmesi ve dikkatli olunması çağrısı yapılarak, salgının henüz bitmediği uyarısı yapıldı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti "Salgın henüz bitmedi. Önleyici tedbirler, sağlık otoritelerinin beklenen faydalara karşın alınan riskleri tartmasıyla dikkatlice hafifletilmeli." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 11,6 milyon vaka görülen kıtada virüs kaynaklı 252 bin ölüm kaydedildi.