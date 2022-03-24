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Sağlık

DSÖ, Kovid-19 tedbirlerini hafifleten Afrika ülkelerini uyardı: Salgın bitmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkelerinin azalan Kovid-19 vakaları sonrası takip ve karantina tedbirlerini kaldırmasının doğuracağı risklere ilişkin uyarıda bulundu.

AA24 Mart 2022 Perşembe 19:31 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 19:32
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, kıtadaki 22 ülkenin artık temaslıları takip etmediği, birçok ülkenin ise zorunlu karantina uygulamasını bıraktığı kaydedildi.

Salgının yol açtığı ekonomik zorunlulukların ülkeleri açılmaya ittiğine dikkat çekilen açıklamada, kıtadaki yüzde 15,6'lık düşük aşılama oranının dünyanın çok gerisinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Afrika ülkelerine risklerin değerlendirilmesi ve dikkatli olunması çağrısı yapılarak, salgının henüz bitmediği uyarısı yapıldı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti "Salgın henüz bitmedi. Önleyici tedbirler, sağlık otoritelerinin beklenen faydalara karşın alınan riskleri tartmasıyla dikkatlice hafifletilmeli." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 11,6 milyon vaka görülen kıtada virüs kaynaklı 252 bin ölüm kaydedildi.

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