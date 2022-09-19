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Sağlık

DSÖ: Salgın yakın zamanda bitebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceğini söyledi.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 15:19 - Güncelleme:
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İzlanda'da yayın yapan RUV Televizyonuna konuşan Kluge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un "Kovid-19 salgınında bitiş çizgisinin görüldüğüne" dair açıklamalarını değerlendirdi.

Ghebreyesus'un açıklamalarına katıldığını belirten Kluge, "Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir. Bu konuda umutlu olmalıyız." dedi.

Kluge, yaklaşan kış öncesi herkese yeni bir güçlendirici doz Kovid-19 aşısı yapması tavsiyesinde bulunarak, "Yeni varyantları çabucak tanımlayabilmek için güçlü bir takip de önemli." diye konuştu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 14 Eylül'deki açıklamasında, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız." diye konuşmuştu.

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