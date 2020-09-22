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Sağlık

DSÖ: Sigara, kalp rahatsızlıklarından kaynaklı ölümlerin yüzde 20'sinin sorumlusu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl 1,9 milyondan fazla kişinin tütün tüketiminin neden olduğu kalp rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA22 Eylül 2020 Salı 17:25 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:27
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, koroner kalp hastalığından kaynaklanan ölümlerin yüzde 20'sinin nedeninin tütün tüketimi olduğu ifade edildi.

Bu oranın kalp hastalığından kaynaklanan tüm ölümlerin beşte birine (1,9 milyon) denk geldiğine dikkat çekilen açıklamada, kalp krizinden kaçınmak için acilen sigarayı bırakma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Günde sadece birkaç sigara içmek, ara sıra sigara içmek veya ikinci el sigaraya maruz kalmak kalp hastalığı riskini artırıyor ancak tütün kullanıcıları acilen harekete geçer ve sigarayı bırakırsa kalp hastalığı riski, sigara içmedikleri bir yıl sonrası için yüzde 50 azalacaktır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca kalp hastalıkları ve yüksek tansiyonun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm riskini artırdığı uyarısında bulunulan açıklamada, yakın tarihli bir DSÖ araştırmasına göre, İtalya'da Kovid-19'dan ölen insanların yüzde 67'sinin yüksek tansiyon hastaları olduğu kaydedildi, İspanya'da ise Kovid-19 hastalarının yüzde 43'ünde kalp hastalıkları bulunduğu ifade edildi.

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