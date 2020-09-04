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  • DSÖ Sözcüsü Harris: Gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz
Sağlık

DSÖ Sözcüsü Harris: Gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

DSÖ Sözcüsü Harris: 'Gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz'

04 Eylül 2020 Cuma 13:00 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 13:00
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