DSÖ verileri açıkladı: İklim değişikliği kolera salgının yayılmasına yol açıyor

DSÖ'nün Cenevre merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Afrika'daki 30 ülke ile Haiti'deki kolera salgınında artış yaşandığını belirtti.

Araştırmacılar DSÖ verilerine göre, dünya genelinde her yıl ortalama 1,3 ila 4 milyon arasında kolera vakasının görüldüğü, kolera kaynaklı 21 bin ila 143 bin arasında can kaybı meydana geldiği tahmininde bulundu.

DSÖ'nün kolera ve ishal gibi hastalıkları araştıran ekibinin başkanı Philippe Barboza, "Kolera salgınındaki artış, tamamen eşi benzeri görülmemiş bir durum. Sadece daha fazla salgın görmüyoruz. Bu salgınlar, önceki yıllara göre daha büyük ve ölümcül." ifadelerini kullandı.

Kolera salgınının vaka ve ölümlerindeki artışın, son birkaç yıldaki düşüşün ardından görüldüğünü de belirten Barboza, bu hastalığa bağlı vaka ve ölümlerin artmasında iklim değişikliğinin doğrudan etkili olduğunu kaydetti.

Sınır Tanımayan Doktorlar, bu yıl Lübnan, Somali ve Nijerya'daki mülteci kamplarında kolera salgınının yaşandığını da belirtti.

DSÖ yetkilisi, koleranın açıkça yoksulluk ve korunmasızlıkla ilişkili bir hastalık olduğunu da açıkladı.