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Sağlık

DSÖ'dan dikkat çeken açıklama: 12 milyara yakın iş gününün ziyan oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), depresyon ve anksiyete gibi psikolojik hastalıklar nedeniyle her yıl dünya genelinde 12 milyara yakın iş gününün ziyan olduğunu açıkladı.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 00:15 - Güncelleme:
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İş yerinde ruh sağlığının korunmasına dair yeni küresel kılavuzlarını paylaşan DSÖ ve ILO, iş dünyasında ruh sağlığı hastalıklarındaki artışın endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Kılavuzda yer alan açıklamada Kovid-19 salgınının dünya genelinde depresyon ve anksiyeteyi yüzde 25 yükselttiği, bu durumun iş ortamına da olumsuz etki ettiği belirtildi.

Psikolojik hastalıkların iş ortamında yılda yaklaşık 12 milyar iş günü kaybına sebep olduğu ve bu kaybın küresel ekonomiyi 1 trilyon dolarlık zarara uğrattığı vurgulandı.

Küresel çapta ruh hastalıkları tedavi kaynaklarının eksikliğine de dikkat çekilen açıklamada, 2020'de ülkelerin sağlık bütçelerinin sadece yüzde 2'sini ruh sağlığı hastalıkları tedavisine harcadığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, iş hayatının ruh sağlığına olumsuz etkileri üzerine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Ghebreyesus, "Kişinin sağlığı tedbir için yeterli bir sebeptir fakat kötü ruh hali de kişinin performansı ve üretkenliğine olumsuz etki yapabilir." açıklamasında bulundu.

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