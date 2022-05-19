İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2022 Perşembe / 18 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8945
  • EURO
    16,8042
  • ALTIN
    939.255
  • BIST100
    2393.61
Sağlık

DSÖ'den Convidecia için acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli ilaç firması CanSino Biologics'in geliştirdiği tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımına onay verdi.

AA19 Mayıs 2022 Perşembe 15:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, uzun süren kalite, güvenlik ve etkililik incelemelerinin ardından Convidecia aşısının DSÖ standartlarına uygun bulunduğu bildirildi.

Aşının, semptomatik Kovid-19 hastalığına karşı yüzde 64, ağır Kovid-19 hastalığına karşı ise yüzde 92 etkili olduğu kanıtlandı.

Bu kapsamda DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE), 18 yaş üstü kişilerin Kovid-19'a karşı Convidecia aşısının 0,5 ml'lik tek doz halinde acil durumlarda uygulanmasını tavsiye etti.

Böylece DSÖ'nün acil durum kullanımı için tavsiye ettiği aşı sayısı 11'e çıktı.

Değiştirilmiş insan adenovirüsünden faydalanılarak geliştirilen Convidecia, Kovid-19 aşısının üçüncü aşama denemeleri Arjantin, Şili, Meksika, Pakistan, Rusya ve Suudi Arabistan'da 40 bin gönüllü üzerinde tamamlanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.