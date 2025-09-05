İSTANBUL 29°C / 22°C
5 Eylül 2025 Cuma
DSÖ'den kritik M Çiçeği kararı: Artık o statüye girmiyor

Dünya Sağlık Örgütü, M Çiçeği salgınının artık küresel ölçekte acil bir tehdit oluşturmadığını duyurdu. Ancak Afrika'da riskin sürdüğü vurgulandı.

HABER MERKEZİ5 Eylül 2025 Cuma 18:13 - Güncelleme:
DSÖ'den kritik M Çiçeği kararı: Artık o statüye girmiyor
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kararın Acil Durum Komitesi'nin önerileri doğrultusunda alındığını açıkladı. Komite, üç ayda bir yaptığı değerlendirmeler sonrası salgının uluslararası boyutta acil sağlık tehdidi oluşturmadığı görüşünü bildirdi. DSÖ'nün resmi X hesabından Ghebreyesus'un konuya ilişkin detaylı açıklamasına yer verildi.

VAKA VE ÖLÜM SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Sierra Leone ve Uganda gibi ülkelerde vaka ile ölüm oranlarının istikrarlı şekilde azalması, kararın en önemli gerekçelerinden biri oldu.

AFRİKA'DA "ACİL DURUM" DEVAM EDİYOR

Ghebreyesus, kararın küresel ölçekte geçerli olduğunu ancak Afrika kıtasında salgının halen ciddi bir boyutta olduğunu vurguladı.

TEHDİT BİTMEDİ, MÜCADELE SÜRÜYOR

DSÖ, uluslararası acil durum statüsünün kaldırılmasının salgının sona erdiği anlamına gelmediğini, ülkelerin önlem almaya ve müdahaleye devam etmesi gerektiğini belirtti.

