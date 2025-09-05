DSÖ'den kritik M Çiçeği kararı: Artık o statüye girmiyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kararın Acil Durum Komitesi'nin önerileri doğrultusunda alındığını açıkladı. Komite, üç ayda bir yaptığı değerlendirmeler sonrası salgının uluslararası boyutta acil sağlık tehdidi oluşturmadığı görüşünü bildirdi. DSÖ'nün resmi X hesabından Ghebreyesus'un konuya ilişkin detaylı açıklamasına yer verildi.

VAKA VE ÖLÜM SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Sierra Leone ve Uganda gibi ülkelerde vaka ile ölüm oranlarının istikrarlı şekilde azalması, kararın en önemli gerekçelerinden biri oldu.

AFRİKA'DA "ACİL DURUM" DEVAM EDİYOR

Ghebreyesus, kararın küresel ölçekte geçerli olduğunu ancak Afrika kıtasında salgının halen ciddi bir boyutta olduğunu vurguladı.

TEHDİT BİTMEDİ, MÜCADELE SÜRÜYOR

DSÖ, uluslararası acil durum statüsünün kaldırılmasının salgının sona erdiği anlamına gelmediğini, ülkelerin önlem almaya ve müdahaleye devam etmesi gerektiğini belirtti.