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Sağlık

DSÖ'den Sierra Leone'ye 600 bin dolarlık laboratuvar ekipmanı desteği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sierra Leone'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi kapsamında 600 bin dolar değerinde laboratuvar ekipmanı desteğinde buldu.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 19:30 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 19:31
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sierra Leone Sağlık ve Sanitasyon Bakanı Dr. Austin Demby, yaptığı açıklamada, ülkesinin Kovid-19'la mücadele için DSÖ'den çeşitli laboratuvar ürünlerini teslim aldığını belirtti.

DSÖ'nün verdiği ekipmanın 600 bin dolar değerinde olduğunu kaydeden Demby, bu ekipmanın ülkenin çeşitli sağlık noktalarında kullanılacağını söyledi.

Demby, DSÖ'nün sağladığı ekipmanın, ülkede Kovid-19 testlerinin hızlandırılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 6 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 121 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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