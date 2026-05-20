DSÖ'den takdir: Türkiye'nin sağlık modeli dünya gündeminde

Okumuş, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı DSA'nın 79'uncu toplantısına katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

DSA'ya ekibiyle katıldığını belirten Okumuş, DSA'nın temel konusunun "küresel sağlıkta değişim" olduğunu ve buna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Okumuş, dünyada birçok sistem değişirken sağlık sistemlerinde de değişikliğe ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Burada özellikle iklim değişikliği başta olmak üzere ve günümüzde maalesef yüreğimizi yakan, canımızı yakan savaşlar artık sağlık sisteminin de değişmesi gerektiğini gösteriyor. Bunun maalesef en acı örneğini Filistin'de, Gazze'de görüyoruz. Hala burada birçok Filistin vatandaşı maalesef sağlık hizmetini eksik almayı bir tarafı bırakın, neredeyse ulaşamıyor."

Küresel sağlıkta değişimin, bu DSA'nın da temel konusu olduğuna işaret eden Okumuş, burada özellikle iklim değişikliğinin getirmiş olduğu sorunlar ve ülkelerin sağlık sistemi üzerindeki ciddi finansal yüklerin, sağlık sistemlerinde çok ciddi değişiklikler yapılması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

"DSÖ DE BU KONUDA GERÇEKTEN BİZE TAKDİRLERİNİ İLETİYOR"

Okumuş, farklı ülkelerin temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarına değinerek, "Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz, DSÖ de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor. İletmeye de devam ediyor." diye konuştu.

DSA kapsamında birçok ülkenin sağlık bakanı ve bakan yardımcısıyla bir araya geldiklerini söyleyen Okumuş, kendilerinden şehir hastaneleri, sağlık sigorta sisteminde yaptıkları gelişmeler, vatandaşların neredeyse sağlık sistemine ücretsiz ulaşımı, son yıllarda ilaç ile tıbbi cihaz alanındaki gelişmeler ve sağlık alanında memnuniyetin nasıl sağlandığına ilişkin kendilerinden bilgi almak istendiğini aktardı.

Okumuş, "Biz de bu gelişmeleri, yaptığımız işleri, bunu nasıl başardığımızı onlara anlatıyoruz. Tecrübe paylaşımı yapıyoruz." diye konuştu.

DSA'nın 79'uncu Toplantısı, bu yıl İsviçre'nin Cenevre kentinde "Küresel Sağlığı Yeniden Şekillendirmek: Ortak Bir Sorumluluk" temasıyla yapılıyor.