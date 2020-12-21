Dünya İngiltere'ye kapanıyor! İşte mutasyona uğrayan virüs hakkında bilinenler

star.com.tr 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:03 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:25

İngiltere'deki yetkililer yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiğini resmen doğruladılar. Bulgular, güneydoğu İngiltere'deki hastalarda virüsün genom çalışmaları sırasında tespit edildi.

Hükümet, virüsün mutasyona uğrayan VUI-202012/01 adlı yeni halinin, hızla yayıldığını, Londra, Kent, Essex ve bölgedeki diğer şehirleri etkileyecek geniş kapsamlı kısıtlama tedbirlerinin getirildiğini duyurdu.

İşte Londra'yı ve güneydoğu İngiltere'nin geri kalanını yeni sıkı bir tecrit altına alan yeni COVID-19 türü hakkında bilinenler...

İngiltere Sağlık Görevlisi Profesör Chris Whitty , İngiliz sağlık uzmanlarının virüsün mutasyona uğramış hali hakkında hala çok az bilgisi olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Ancak Whitty'ye göre, şu ana kadar anormal bulaşma oranının diğer türlerden daha hızlı yayıldığını gösterdiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mutasyona uğramış virüsün, normal halinden % 70'e kadar daha fazla bulaşıcı olabileceğini, ancak bilim adamlarının rakamları henüz doğrulamadığını söyledi.

İngiliz sağlık otoriteleri tarafından sunulan bir ön teori, virüsün mutasyon halinin, bir insan vücudundaki hücreleri enfekte etme sürecinde hayati bir rol oynayan virüsün başak proteinindeki değişiklikleri sürdürdüğünü öne sürüyor.

İngiltere'nin Baş Tıp Sorumlusu, virüsün mutasyon halinian diğer türlerden daha ölümcül olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Ayrıca şu ana kadar hiçbir şeyin mevcut tedavilerin veya aşıların VUI-202012/01 suşuna karşı etkisiz olacağını göstermediğini belirtti. Bununla birlikte, sağlık uzmanları bu teoriyi doğrulamak için hala çalışmalar yürütüyor.

Şu anda Birleşik Krallık'ta tümü güneydoğu İngiltere'de olmak üzere yalnızca 1000 VUI-202012/01 vakası tespit edildi.

İTALYA'DA GÖRÜLÜNCE PANİK ARTTI

Avrupa'daki mevcut korkunun arkasındaki yeni koronavirüs türü, Roma'daki Celio Askeri Hastanesi'ndeki bir laboratuvarda izole edildi. Ülkenin sağlık bakanlığı, testin daha önce Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişiden elde edildiğini doğruladı.

İtalyan yetkililere göre, yeni virüs suşuyla enfekte olan hasta ve ortağı yakın zamanda İngiltere'den dönmüş ve Roma'nın Fiumicino havaalanına inmişti.

Her ikisi de tecrit edilirken, aile üyeleri ve "yakın temaslarının" "bakanlık tarafından belirlenen prosedürleri " izlediği söylendi.

DSÖ'YE BİLDİRİLDİ

Londra, COVID-19'un yeni keşfedilen mutasyona uğramış halini, Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdiğini duyurdu. Buna karşılık DSÖ, İngiltere ile VUI-202012/01 suşunu incelemek için yakın bir şekilde çalışacağını ve kuruluşun geri kalan üyelerini, virüsün mutasyon halinin özellikleri, etkileri ve sonuçları hakkında uyarma sözü verdi.

DSÖ, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

DSÖ'nnn Rusya temsilcisi Melita Vujnoviç, yeni koronavirüs türünün ölüm oranlarını nasıl etkilediğine dair henüz bir bilgi olmadığını söyledi.



NERELERE YAYILDIĞI TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Bununla birlikte, İngiltere sağlık kurumları, bölgenin dışına yayılıp yayılmadığını belirlemek için şu anda ülkenin başka yerlerindeki hastalarda bulunan COVID-19 genomlarını araştırıyor.

Yetkililer, hızlı yayılımı durdurmak için, güneydoğu İngiltere'de en az 30 Aralık'a kadar geçerli olacak yeni, dördüncü aşama kısıtlamalar getirdi.

Yeni türü durdurmak için özel olarak belirlenen 4. seviye tedbirler, gerekli olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasını, vatandaşlar için "evde kalma düzeni" ni içeriyor. Ancak "toplu ibadet" yerlerini açık tutuyor. Ek olarak, çalışanların mümkünse uzaktan çalışmaları isteniyor.

İtalya, Hollanda, Belçika, Norveç, Polonya, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra, İsrail ve Hong Kong, gibi birçok noktadan, virüsün yeni türü hakkında haberler üzerine, İngiltere'ye seyahatler durduruldu.

Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler, mutant virüsü ülkeden uzak tutmak içim, yalnızca İngiltere'ye değil, diğer ülkelere de seyahatleri durdurdu.

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