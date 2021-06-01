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Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü, Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü, Çin aşısı Sinovac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

01 Haziran 2021 Salı 17:42 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 17:42
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