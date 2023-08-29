Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) yapılan açıklamaya göre 64 yaşındaki bir kadın karın ağrısı, ishal, kuru öksürük, ateş ve geceleri terleme şikayetleriyle ilk olarak Ocak 2021'in sonlarında hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 2022 yılında unutkanlık ve depresyon şikayetleri de görülen kadın, Canberra Hastanesi'ne sevk edildi. MR taraması yapılan kadının, beyninin sağ ön lobunda anormallik tespit edilmesi üzerine ameliyat kararı verildi. Ameliyat sırasında doktorlar, kadının beyninde 8 santimetre uzunluğunda canlı solucan buldu. Latince adı "Ophidascaris robertsi" olan solucanın normalde piton yılanlarında bulunan bir parazit olduğu belirtildi. ANU ve Canberra Hastanesi'nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Doçent Sanjaya Senanayake, "Bu, dünyada bir insanda görülen ile Ophidascaris vakasıdır" ifadesini kullandı.

YEŞİLLİKTEN BULAŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kadının evinin yakınlarında bir göl olduğu, gölün çevresinde de söz konusu parazitin yaşadığı piton türünün bulunduğu ifade edildi. Pitonun paraziti boşaltım yoluyla attığı, kadının ise gölün yanında bulunan yeşilliklere dokunması ya da topladığı yeşillikleri yemekte kullanması sonucu paraziti vücuduna aldığı belirtildi.

Kadının enfeksiyon hastalıkları ve beyin uzmanlarından oluşan ekip tarafından takibi sürüyor.