İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8839
  • EURO
    51,9156
  • ALTIN
    7308.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Dünyada ilk oldu! Kırmızı et tüketimi sonrası korkunç olay
Sağlık

Dünyada ilk oldu! Kırmızı et tüketimi sonrası korkunç olay

Avustralya'da 2022 yılında astım nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen 16 yaşındaki gencin, ülkede 'kene ısırığı kaynaklı kırmızı et alerjisi'nden öldüğü doğrulanan ilk vaka olduğu açıklandı.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Dünyada ilk oldu! Kırmızı et tüketimi sonrası korkunç olay
ABONE OL

ABC News'ün haberine göre, New South Wales (NSW) eyaletinden Jeremy Webb, kamp gezisinde sığır eti yedikten sonra nefes almakta zorlandı ve astım sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Webb'in ölüm nedeninin "kene ısırığı kaynaklı memeli hayvan etine karşı anafilaktik reaksiyon" olduğunu ve bunun astım krizini tetiklediğini açıkladı.

Webb, kamp yaparken defalarca kene ısırığına maruz kaldı. Klinik immünolog ve alerji uzmanı Sheryl van Nunen, genç için "memeli hayvan eti alerjisi" teşhisi koydu.

Nunen, Webb'in ölümünün ülkede belgelenmiş ilk, dünyada ise ikinci "memeli hayvan eti alerjisi kaynaklı ölümcül vaka" olduğunu belirtti.

  • kene ısırığı alerjisi
  • Avustralya astım
  • kırmızı et alerjisi

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.