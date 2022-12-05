İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2022 Pazartesi / 12 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6409
  • EURO
    19,6725
  • ALTIN
    1077.45
  • BIST100
    4938.55
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Dünyada ilk: Tükürük bazlı hamilelik testi geliştirildi
Sağlık

Dünyada ilk: Tükürük bazlı hamilelik testi geliştirildi

Dünyadaki ilk tükürük bazlı hamilelik testinin 2023 yılında Avrupa, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa sunulması bekleniyor. “SaliStick” isimli test yüzde 95 oranında doğru sonuç veriyor.

IHA5 Aralık 2022 Pazartesi 11:28 - Güncelleme:
Dünyada ilk: Tükürük bazlı hamilelik testi geliştirildi
ABONE OL

İsrail firması Salignostics, Covid-19 test kitlerinden baz alarak hazırladığı dünyadaki ilk tükürük bazlı hamilelik testini satışa sunmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 8 sterline (yaklaşık 183 TL) satılması beklenen "SaliStick" isimli tükürük bazlı hamilelik testinin Avrupa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney Afrika'daki raflarda 2023 yılının başlarında yerini alması bekleniyor. Tükürük bazlı hamilelik test kiti içinde bulunan çubuk, ağızda birkaç dakika tutularak daha sonra yine kitte bulunan tüp içine alınıyor. Tüpte analiz edilen sonuç dakikalar içinde kullanıcıya sunuluyor. Yüzde 95 oranında doğru sonuç veren hamilelik testinin, geleneksel testlere nazaran daha kolay kullanımı nedeniyle tercih edilmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.