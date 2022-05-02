Dünyadaki ilk vaka olarak literatüre girdi! Çifte bayram yaşadılar

Nida Pelit (28), ikinci bebeğine 31 haftalık hamileyken Ekim ayında Kovid nedeniyle Gebze'de bir özel hastaneye kaldırıldı. Akciğerleri iflas eden genç kadının son şansı, yapay kalp akciğer makinesi ECMO idi. Ama bebeğin akciğer gelişimi henüz tamamlanmadığı için cihaza bağlanmadan önce sezaryen yapılamıyordu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ECMO ekipleri pandemi döneminde dünyada ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek hem anne, hem de bebeği kurtarabilmek için hastayı gebeyken cihaza bağladı ve Gebze'den Kartal'daki kendi ünitelerine nakletti. Nida, bebeğin akciğer gelişimini tamamlaması için 10 gün boyunca ECMO'da takip edildi. 11 Ekim'de yapay kalp akciğer makinesine bağlı olarak sezaryen ameliyatı gerçekleştirdi ve minik mucize Mihra sağlıkla dünyaya geldi. Prematüre doğduğu için hastanede bir süre daha takip edilen Mihra bebek, babası Anıl Pelit ile beraber evine taburcu edildi. Nida Pelit toplamda 40 gün ECMO'da, 5,5 ay da yoğun bakım ve serviste süren hastanedeki tedavileri sonrası bebeğine tam olarak kavuşabildi.

MİNİK MUCİZESİNİ İLK KEZ 47 GÜNLÜKKEN KUCAĞINA ALABİLDİ

Genç anne bu süreçte bebeğini ilk kez 47 günlükken, 27 Kasım 2021'de, hastane odasında kucağına alabildi. O birkaç dakika bile ona, yeniden ayağa kalkmak için güç verdi. Nida Pelit, Ekim ayında başlayan ve Şubat sonuna kadar süren yaşam mücadelesinde yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi. Evine, ailesine ancak Mart ayında kavuştu. Sonunda kızını kucağına alabilecek kadar güçlenen genç anne, "bayramlaşmak içinö minik mucizesi ile birlikte, onları hayata bağlayan doktorlarını ziyaret etti. Mihra'yı doğumu sırasında annesinden bile önce kucaklarına alan ve aylarca gece gündüz Nida'nın başından ayrılmayarak onu çocukları ve eşine kavuşturmayı başaran Koşuyolu ECMO ekibinden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Mert Özgür ile Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Ece Altınay, o günden beri ilk kez anne kızı bir arada gördüklerini söyleyerek mutluluklarını ifade etmekte zorlandı.

"ONUN İLK AĞLAMA SESİNİ DUYANLARDAN BİRİYDİM"

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği'nden Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ece Altınay, pandemi boyunca neredeyse 100'ün üzerinde ECMO hastası takip ettiklerini ama Nida'nın çok ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyerek duygularını şöyle ifade etti: "Biz daha çok Kovid nedeniyle ECMO'ya bağlanmadan önce sezaryeni gerçekleştirilmiş hastaları tedavi etmiştik. Yani yeni doğum yapmış anneleri de takip ettik ama Nida bizim için ilk gebe hastamız olması bakımından çok kıymetli ve önemliydi. Anne karnında canlı bir bebekle onu yapay akciğer makinesinde takip etmek zorundaydık. Bu süreçte anneyi de bebeği de kaybedebilirdik. Bizim için gerçekten çok zor bir vakaydı. Bebeği ilk görenlerden biriyim ameliyathanede. Onun ilk ağlama sesi o kadar mutlu etmişti ki hepimizi. Şimdi ikisini de sağlıklı görmek inanılmaz mutlu etti hepimizi. Bebeği o günden beri ilk kez bugün görüyorum ve gözlerim inanılmaz doldu. Çünkü çok ciddi bir emek var. Ne mutlu ki bir bebeği annesine, bir anneyi de bebeğine kavuşturduk tüm Koşuyolu ekibi olarak"

ULUSLARARASI KONGREDE DÜNYAYA ANLATACAKLAR

Önümüzdeki hafta İngiltere'deki Queen Elizabeth II. Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 10'uncu EuroELSO (Avrupa Vücut Dışı Yaşam Destek Organizasyonu ELSO) Kongresi'nde vaka sunumu olarak Nida'ın durumunu dünyadaki meslektaşlarıyla da paylaşacaklarını ifade eden Koşuyolu ECMO ekibinden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Mert Özgür ise "Bizim ECMO yani kalp akciğer cihazı konusunda Türkiye'deki en büyük merkez olarak tecrübemiz çok yüksek. Kovid döneminde çok fazla hastayı bu tedavi ile hayata bağladık ama Nida'nın durumu çok farklıydı. Onun gebe olması, Kovid olması, önemli bir durumdu. Ekibimiz yoğun bakımda yattığı hastaneye vardığında çok önemli bir karar vermek durumundaydık. Hem annenin hayatı, hem bebeğin gelişimi yetersiz olduğu için bebeğin hayatı tehlikedeydi ve hızlıca karar verip tedavi sürecini de başlatmak zorundaydık. Biz de Kovid sürecinde dünyada eşi görülmemiş bir şekilde hastayı gebeyken ECMO cihazına bağladık. Pandemi boyunca belki de dünyada ilk defa gebe bir Kovid hastasına kalp akciğer cihazı takmış olduk. Daha sonra hastayı ECMO eşliğinde hastanemize getirdik. 10 gün boyunca multidisipliner bir yaklaşımla bebeğin gelişimini ve annenin sağlık durumunu takip ettik. Sonra anne cihaza bağlıyken sezeryanle doğumu gerçekleştirdik" dedi

"HEPİMİZE ÇİFTE BAYRAM YAŞATTILAR"

Nida'nın doğumdan sonra 1 ay daha cihaz desteği ile yaşamını sürdürdüğü ve daha sonra cihazdan ayrılarak bir süre de solunum cihazına bağlıyken yaşam mücadelesi verdiğini ifade den Dr. Özgür, sözlerini şöyle noktaladı: "Daha sonra yoğun bakımdan servise alındı. Uzun süre yatağa bağımlı ve hareketsiz kaldığı, uyuttuğumuz için kas güçsüzlüğü ve genel durumda zayıflık mevcuttu. Ciddi bir bakım sürecine ihtiyacı vardı. Neredeyse yürüyemez haldeydi. Yavaş yavaş iyileşmeye başladı, yürümeyi yeniden öğrendi. Taburcu ettikten sonra onu ilk kez bebeği ile beraber görüyorum. Onu böyle sağlıklı görmek, bebeği ile birlikte görmek, bize inanılmaz bir mutluluk verdi, çifte bayram yaşattı hepimize. Nida'nın tedavisi sürecini, pandemi döneminde ECMO cihazı takılan ilk gebe hasta olması ve istisnai bir süreç içerdiği için yurt dışındaki meslektaşlarımızla da paylaştık. Önümüzdeki hafta da Avrupa Vücut Dışı Yaşam Destek Derneği Kongresi'nde (EuroELSO) meslektaşlarımızla vaka sunumu olarak paylaşacağız."

"O BENİM HAYAT PARÇAM, ÇOCUKLARI İÇİN 5,5 AY SAVAŞTI"

Eşinin 5,5 aylık yaşam mücadelesinde onun elini hiç bırakmayan, hem hastanede onunla ilgilenip evde de biri 3 yaşında oğlu, biri yeni doğmuş iki çocuğuyla onu bekleyen Anıl Pelit (29) ise "hayat parçamö dediği çocuklarının annesine kavuşabildiği için mutluluğunu ifade etmekte zorlandı. Nida'nın çocuklarına kavuşabilmek için 5,5 ay beklediğini ve inanılmaz bir mücadele verdiğini anlatan Anıl Pelit, "Çocuğunu kucağına alabilmek için çok savaştı. Çok şükür hepimiz kavuştuk ona. Bu bayram bizim için çok ayrı olacak. Çünkü hem eşim için yeni bir hayat, hem de kızım için annesine kavuştuğu bir bayramö diye konuştu. Gördüğü ağır tedaviler sonucu konuşmakta halen zorlanan Nida ise o halde bile "Ona kavuşmak için 5 ay bekledim. Şimdi çok şükür artık kucağımda" cümlelerini sarf etti. (DHA)