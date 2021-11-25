Dünyanın en gelişmişi Türkiye'de olacak! Bakan Koca'dan büyük müjde

DHA 25 Kasım 2021 Perşembe 20:36 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 20:49

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca gün içinde açıkladığı TURKOVAC müjdesinin ardından bir sevindiren müjdeyi daha paylaştı.

Konuya ilişkin Bakan Koca, "TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayına başvurduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum." dedi.