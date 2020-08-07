E Nabızdan corona sonucu nasıl bakılır? E Nabız corona virüsü testi sonuç sayfası

07 Ağustos 2020 Cuma 14:44 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 14:44

E Nabızdan corona sonucu nasıl bakılır? konusu test yaptıranların gündeminde yer alıyor. corona testi 36 saat sonra sonuçlanıyor. Koronavirüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günlerde hizmete açılan E Nabız corona virüsü testi sonuç sayfası ile, hastanelere giderek corona testi yaptıran vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Son zamanlarda vaka sayılarının yediden artmasıyla birlikte corona virüs belirtileri ile hastanelere gidip tes yaptıranlar, E Nabızdan corona sonucu nasıl bakılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte, e Nabız corona test sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler...

E NABIZDAN CORONA SONUCU NASIL BAKILIR?

E-Nabız, tahlil sonuçlarını sorgulamak isteyen birçok kişinin ziyaret ettiği platform olmaya devam ediyor. Tüm hastanelerin tek bir platform üzerinde toplandığı ve tek hesap üzerinden tahlil sonuçlarını paylaştığı E-nabız, Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlar için geliştirdiği ve vatandaşların hizmetine sunduğu bir uygulamadır. e nabızdan corona sonucuna bakmak için e nabız ana sayfasındaki koronavirüs test sonuçları kısmına tıklayıp, size tahlil sırasında verilen barkod numarası ve TC. kimlik no ile sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.

E-NABIZ CORONA VİRÜSÜ TESTİ SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

E nabız; muayenelerinizi, tahlil sonuçlarınızı, tedavilerinizi, değerlerinizi, doktorlarınızı ve gittiğiniz hastanelerin detaylı bir dökümünün olduğu tıbbi özgeçmişinizin tamamını görüntüleyebildiğiniz bir bireysel sağlık kaydı sisteminin adıdır. E-devlet ile başlayan süreç e-nabız ile devam etmektedir. E Nabız corona virüsü testi sonuç sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

e- Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra, yaptırmış olduğunuz tüm tahliller ve sonuçlarını tarih ve açıklama bazında referans değerleri ile birlikte bu ekranda listeleyebilirsiniz. Dilediğiniz tahlilin üzerine basarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Tarih aralığına ve işlem adına göre filtreleme yapabilirsiniz.

E-NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Tahlillerinizin sonuçları referans değeri aralıklarının dışındaysa bu farklılık renklendirmeyle size gösterilmektedir. PDF butonu ile bütün tahlil sonuçlarınızı bilgisayarınıza pdf olarak kaydedebilir sadece istediğiniz tahlil sonucunuzu seçip veya belirli tarih aralığındaki tahlillerinizi seçip bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ‘Bu işlem bana ait değil’ butonuna basarak işlemin size ait olmadığı bildiriminde bulunabilirsiniz. Grafik simgesine tıklayarak tahlil sonucunuzu grafik üzerinde görebilir, aynı sayfada bulunan tablo butonu ile sonuç değerlerinizi tablo şeklinde görebilirsiniz.

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

112 Acil Servisi E-Nabız’da

E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.