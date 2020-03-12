EBA korona virüs - eba.gov

11 Mart 2020 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 11:46

"eba korona virüs" terimi araştırılan konular arasında yer alıyorSağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'da günün ilk saatlerinde, koronavirüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Öğrenciler ve veliler EBA'dan korona virüs ve virüslerle ilgili bilgi almak istiyor. İşte EBA'nın korona virüs hakkında çıkardığı yazılar ve bilgiler...

Korona Virüsünden Korunma EBA

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya bakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. - Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. - Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. - Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

EBA'DAN CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ YAYIMLANAN MAKALE VE VİDEOLARA BURAYA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ