26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7952
  • 6,5598
  • 248.155
  • 92.612
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Ebola Uganda'ya sıçradı

KDC'den Uganda'ya geçen ve Ebola taşıdığı tespit edilen bir çocuk hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afrika’da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Ebola salgınının Uganda’ya sıçradığı bildirildi.
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, Uganda’da şu ana kadar 3 Ebola vakasının tespit edildiğini, hastalığa yakalanan 5 yaşındaki bir çocuğun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
 
DSÖ, hayatını kaybeden çocuğun 9 Haziran’da ailesiyle birlikte Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden giriş yaptığını, hastalığı tespit edilir edilmez tedavi altına alındığını ancak kurtarılamadığını belirtti.
 
Öte yandan, Uganda Sağlık Bakanlığı, hastalığın ülkeye girmesinin ardından özel çalışma birimi oluşturdu.
 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında şimdiye kadar yaklaşık bin 400 kişi yaşamını yitirdi.
 
Ebola virüsü, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

139 gün oldu... Babası bir an olsun vazgeçmedi

139 gün oldu... Babası bir an olsun vazgeçmedi

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

ABD ve Japonya'dan sonra Türkiye'de bir ilk olacak

ABD ve Japonya'dan sonra Türkiye'de bir ilk olacak

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor
 

POPÜLER HABERLER

Pendik´te bir anaokulunun bahçesini su bastı

Pendik´te bir anaokulunun bahçesini su bastı

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

Son 1 yılda en çok kazanan 100 sporcu!

Son 1 yılda en çok kazanan 100 sporcu!

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA