Ece Vahapoğlu'ndan ''sağlıklı yaşam'' çağrısı: Kendinize bir iyilik yapın

Ece Vahapoğlu'nun yer aldığı yeni kampanya filmi, sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen güçlü mesajıyla dikkat çekiyor; sosyal medyada yayınlanan videoda, vatandaşlara ücretsiz hizmet sunan Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtılırken, bireylerin kendi sağlıkları için küçük ama etkili adımlar atmasının önemi vurgulanıyor.

Ece Vahapoğlu'nun samimi ve enerjik anlatımıyla şekillenen kampanya, "Kendinize bir iyilik yapın" çağrısı üzerinden izleyicileri en yakın Sağlıklı Hayat Merkezi'ni keşfetmeye davet ederken, beslenme danışmanlığından psikolojik desteğe, fiziksel aktivite yönlendirmesinden koruyucu sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan ücretsiz imkanlara dikkat çekiyor. Önleyici sağlık yaklaşımını merkeze alan çalışma, bireyleri yalnızca hastalık durumunda değil, sağlığını koruma sürecinde de bilinçli hareket etmeye teşvik ederek, sağlıklı yaşamın sürdürülebilir bir alışkanlık haline gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sağlıklı Hayat Merkezleri Listesi;

https://shm.saglik.gov.tr/shm-tr.html