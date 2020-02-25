İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1352
  • EURO
    6,6669
  • ALTIN
    326.604
  • BIST100
    115524
Sağlık

Ecem Naz kendisini hayata bağlayacak kalp bekliyor

Kahramanmaraş'ta grip şikayetiyle hastaneye götürdükleri 2 yaşındaki kızları Ecem Naz'ın kalp yetmezliği bulunduğunu öğrenen aile, minik çocukları için nakil bekliyor.

AA25 Şubat 2020 Salı12:01 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:01

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşayan Filiz ve Gökhan Kara çiftinin çocukları Ecem Naz, yaklaşık 5 ay önce grip şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürüldü.

Burada muayene edilen Ecem Naz, ciğerlerini üşüttüğü gerekçesiyle tedaviye alındı.

Tedavi sürecinde karaciğer enzimlerinin fazla yükselmesi üzerine hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun, tetkiklerinde kalbinin normalden büyük olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen çocuğun, kardiyoloji servisinde yapılan tetkiklerinde kalbinin çok yavaş çalıştığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kalan Ecem Naz, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesine sevk edildi. Tedavinin ardından eve dönen aile, yeniden rahatsızlanan kızlarını 3 kez aynı hastaneye götürmek zorunda kaldı.

Son tetkikler sonrası doktorlar, çocuğa nakil yapılması gerektiğini belirtti. Nakil listesine eklenen Ecem Naz, uygun organın bulunmasıyla sağlığına kavuşmayı bekliyor.

- "NAKİL ACİL İHTİYAÇ"

Anne Filiz Kara, AA muhabirine, Ecem Naz'ın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Yaklaşık 5 ay öncesine kadar çocuklarında herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten Kara, "Bir anda hastalık çıktı. Kalp nakli gerektiği belirtildi. İlaç tedavisi devam edecek ama nakil acil ihtiyaç." diye konuştu.

Kendisi de yüzde 30 oranında kalp yetmezliği çeken baba Gökhan Kara da 15 yıl amatör takımda futbol oynadığını, 5 yıl önce ise kalp yetmezliği bulunduğunu öğrendiğini anlattı.

Şu an sadece çocuğunu düşündüğünü aktaran Kara, "Artık hayatımızı çocuğumuzun sağlığına bağladık. Umarım en kısa sürede nakil olur." dedi.

Kara, bir elektrik firmasında çalışırken işsiz kaldığını, kendisine uygun iş aradığını ifade etti.

Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü ise Ecem Naz'ın organ nakli bekleyen hastalar listesinde olduğuna işaret ederek, naklin ancak kadavradan mümkün olduğunu vurguladı.

Çöplü, organ nakli konusunda herkesin duyarlı olmasını istedi.

İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi hedef aldılar

Türkiye'yi hedef aldılar

İthalatı yasaklandı
İthalatı yasaklandı

İthalatı yasaklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.