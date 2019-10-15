23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9114
  • 6,5097
  • 284.155
  • 95205.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Enerji içecekleri ve çikolatalarda ilaç tehlikesi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, 'performans artırıcı enerji yüklü' adı altında satışa sunulan çikolata ve kahvelerde, 'sildenafil', 'sibutramin', 'tadalafil' gibi ilaç ham maddelerinin tespit edildiğini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TEİS Başkanı Saydan yaptığı yazılı açıklamada, içeriğinde ilaç etken maddesi belirlenen takviye ürünlerin ölümcül tehlikeleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşın yediği çikolatalarda, içtiği kahvelerde, aldığı gıda takviyelerinde ilaç etken maddelerinin bulunabiliyor olmasıyla halk sağlığı ciddi bir tehdit altındadır. Bu durum neden engellenemiyor?" ifadesini kullandı.
 
Bu tür ürünlerin internet ortamından kontrolsüzce satın alınabileneceğini belirten Saydan, "Sildenafil ve sibutramin gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz. Eczacılar olarak, bitkisel ürün adı altında toplanan gıda takviyelerinin kontrolsüzce her ortamda satılmasını, hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.
 
Halkın sağlığını bozan, kişilerin hayatını kaybetmesine neden olan bu tür ürünlerin sadece eczanelerde ve eczacı kontrolünde satılması gerektiğine işaret eden Saydan, "Bir ürüne ilaç şekli verilmişse, dozu belirlenmiş veya ilaç etken maddesi katılmışsa izni ve kontrolünün Sağlık Bakanlığında, satışının ise eczanelerde olması gerekir." açıklamasını yaptı.

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

'Saldırı bir ya da bir kaç ülke tarafından gerçekleştirildi'

'Saldırı bir ya da bir kaç ülke tarafından gerçekleştirildi'

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat

İç hat uçak bileti fiyatlarında yeni dönem başladı

İç hat uçak bileti fiyatlarında yeni dönem başladı

Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Türkiye'nin gerekeni yapması zaruri

Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Türkiye'nin gerekeni yapması zaruri

22 yaşındaki Kardelen'den acı haber

22 yaşındaki Kardelen'den acı haber
 

POPÜLER HABERLER

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...

2300 yıl öncesine ait! Assos'ta bulundu

2300 yıl öncesine ait! Assos'ta bulundu

Emekliye intibak müjdesi: Maaşlar 355 TL artabilir

Emekliye intibak müjdesi: Maaşlar 355 TL artabilir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA